Костанайская областная больница подала ходатайство о проведении дополнительной экспертизы, результатов которой Мария ЖУМАШЕВА ждет уже почти полгода.

Как рассказада женщина корреспонденту «НГ», беременность протекала без осложнений. Выполняла все предписания врачей в срок и ничем не болела. Плод тоже развивался согласно сроку и без особенностей. Но в ночь с 14 на 15 июня, в день родов, ребенок умер после кесарева сечения.

Первая экспертиза однозначно усмотрела халатность в виде «некачественного мониторинга состояния плода, несвоевременной диагностики угрожающего состояния плода» и указала, что именно действия врачей привели к гибели ребенка.

Мария Жумашева /Фото из личного архива



- 27 октября 2023 года встала на учет в Камыстинскую районную больницу с диагнозом беременность 9 недель, - рассказала Мария Жумашева. - Посещала все плановые приемы, все назначения врачей выполняла, также посещала отдельно назначенных врачей ( в том числе платно), все УЗИ проходила в срок в платных учреждениях. Каких-либо заболеваний не имелось, плод развивался согласно сроку беременности, без особенностей. Плод был крупный - 4 200 г, 60 см. 12 июня 2024 года поступила на плановую дородовую госпитализацию в областную больницу на сроке 41 неделя беременности. 14 июня начались схватки, была переведена в родовое отделение примерно около 15:00. До 12 часов ночи были попытки родить самостоятельно. В 12 часов врачи наконец-то поняли, что родить я сама не смогу, повезли на срочное кесарево сечение. После того, как перевели в реанимацию после операции, врачи в количестве 4 человек, которые наблюдали меня в течение всего дня и проводили операцию, зашли и сказали: "Ваш ребенок умер, мы сами этого не ожидали".

Жумашева написала заявление в управление полиции Костаная и департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения РК по Костанайской области:

- В ходе внеплановой проверки выявили дефекты на стационарном уровне организационо-тактического характера, - поясняет она. - Из заключения патологоанатомического исследования от 17 июня 2024 года был выставлен следующий клинико-паталогический диагноз: асфиксия в родах, массивная аспирация околоплодными водами, крупный плод, клинически узкий таз. 14 сентября 2024 года было заведено уголовное дело по факту оказания медицинской помощи. 28 октября 2024 года в Актюбинском межрегиональном центре судебных экспертиз была назначена судебная экспертиза и окончена 23 января 2025 года. Из нее следует: некачественный мониторинг состояния плода, несвоевременная диагностика угрожающего состояния плода привела к гибели плода. Повлекли ли действия (бездействие) медработников неблагоприятные последствия в виде смерти для новорожденного ребенка? Ответ экспертизы: да, повлияло. Могли ли медработники с имеющимися средствами предотвратить смерть при правильном оказании помощи новорожденному ребенку? При ранней диагностике был шанс рождения живого новорожденного. Имели ли медработники необходимые средства для лечения и достижения положительного результата? Ответ: да.

По словам Жумашевой, с апреля 2025 года врачи областной больницы добивались дополнительной судебной экспертизы.

- После посещений мной прокуратуры города Костанай и прокуратуры области дополнительная экспертиза была назначена в Актюбинскую область 21 октября 2025 года, - говорит Мария. - Сейчас март 2026 года - результатов экспертизы нет. Несмотря на то что, нарушены все законодательные сроки, на все письма жалобы и ходатайства нам дается невнятный ответ.

"НГ" отправила запрос в прокуратуру Костаная с просьбой прокомментировать ситуацию.