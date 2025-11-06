Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО 5 ноября отчитывался о проделанной работе. На встрече с населением он рассказал, что в городе в этом году высадили более 20 000 деревьев, из которых около 15 000 - за счет ССГПО, остальные - за счет бюджета и местных предпринимателей.

Вспоминая о сентябрьском снегопаде, Ионенко пришел к неожиданному выводу.

- Вы, наверное, видите, что 29 сентября много деревьев пострадало - был большой снегопад, - сказал глава города. - С 29 сентября мы каждый день до сих пор вывозим (обломанные ветки - "НГ") по 60-80 грузовиков марки Shacman. Это говорит о том: когда город критикуют и говорят, что город не зеленый. Да нет, он зеленый! Единственное, что нужно обслуживать эти деревья.

Аким Рудного отметил, что много критики в его адрес посвящено теме обрезки деревьев. Но, отметил Ионенко, эта работа необходима.

- Еще раз повторю, что 20 000 деревьев мы высадили, - сказал он. - Помимо этого, произведен ремонт брусчатки, ремонт ограждений, новые тротуары появились. Нельзя здесь не отметить уличное освещение. Там большой объем работ. Мы охватили фактически 99% улиц освещением, но теперь нужно обратить внимание на качество уличных фонарей. Потому что яркость светильников, установленных несколько лет назад, вызывает много вопросов. Еду по дороге, вижу, как фонарь горит, но света недостаточно. Есть нам над чем поработать!

Фото автора