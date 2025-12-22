Получение первого удостоверения личности станет бесплатным в Казахстане
В Казахстане с 1 января 2026 года граждане смогут бесплатно оформить удостоверение личности при первичной выдаче и замене по истечении срока, сообщает Informburo.kz со ссылкой на МВД.
Фото Informburo.kz
Отмечается, что практика, инициированная министерством, направлена на упрощение получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан.
"Первые удостоверения личности будут бесплатными при первичной выдаче. И при замене удостоверений личности именно по истечении срока их тоже будут изготавливать без оплаты государственной пошлины", – информировал председатель Комитета миграционной службы Аслан Аталыков.
С начала года ведомство выдало:
- 1,9 млн удостоверений личности;
- 1,1 млн паспортов;
- 303 тысячи детских паспортов.
Самый старший гражданин Казахстана, получивший в этом году документ, – жительница Костаная 1915 года рождения.
С 2024 года детские паспорта в стране выпускают на 24 страницы и взрослые – на 36 и 48.
В комитете отметили, что комплексный аудит авиационной безопасности показал, что уровень соответствия казахстанского паспорта международным стандартам ИКАО составил 95,7%, превышая мировой показатель (72%) и среднеевропейский уровень (87,9%).
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.