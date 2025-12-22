В Казахстане с 1 января 2026 года граждане смогут бесплатно оформить удостоверение личности при первичной выдаче и замене по истечении срока, сообщает Informburo.kz со ссылкой на МВД.

Фото Informburo.kz

Отмечается, что практика, инициированная министерством, направлена на упрощение получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан.

"Первые удостоверения личности будут бесплатными при первичной выдаче. И при замене удостоверений личности именно по истечении срока их тоже будут изготавливать без оплаты государственной пошлины", – информировал председатель Комитета миграционной службы Аслан Аталыков.

С начала года ведомство выдало:

1,9 млн удостоверений личности;

1,1 млн паспортов;

303 тысячи детских паспортов.

Самый старший гражданин Казахстана, получивший в этом году документ, – жительница Костаная 1915 года рождения.

С 2024 года детские паспорта в стране выпускают на 24 страницы и взрослые – на 36 и 48.

В комитете отметили, что комплексный аудит авиационной безопасности показал, что уровень соответствия казахстанского паспорта международным стандартам ИКАО составил 95,7%, превышая мировой показатель (72%) и среднеевропейский уровень (87,9%).