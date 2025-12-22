Токаев принял участие в заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото пресс-службы Акорды

«Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении в субботу.

Встреча прошла в формате узкого состава с участием лидеров государств – членов Евразийского экономического союза. Вместе с президентом Казахстана в заседании приняли участие президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Как сообщается, основное внимание участники уделили обсуждению приоритетных задач и ключевых направлений деятельности ЕАЭС на 2026 год. Речь шла о дальнейшем развитии интеграционных процессов и повышении эффективности работы союза.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам текущей повестки Евразийского экономического союза и практическим аспектам его функционирования.