Для формирования удобной и безопасной цифровой среды казахстанским госорганам и их подведомственным организациям запретят разработку отдельных мобильных приложений. Их внедрение будет обеспечено только на платформах eGov и Aitu, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: depositphotos.com

Кроме того, в целях формирования удобной и безопасной цифровой среды все государственные мобильные сервисы будут поэтапно объединены в экосистемы eGov и Aitu по принципу SuperApp. По задумке, интеграция устранит проблему разрозненности мобильных приложений, ускорит процессы и повысит качество оказания госуслуг населению.

Эти и другие решение были приняты по итогам заседания цифрового штаба под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

"Решением Цифрового штаба госорганам поручено добавить в перечень приоритетных видов деятельности технопарка IT-стартапов Astana Hub такие популярные направления, как мультимедиа, дизайн и издательство игр, внедрение, сопровождение и модификацию программного обеспечения, услуги в сфере киберспорта. Кроме того, перечень пополнился оказанием услуг нерезидентам Казахстана по аутсорсингу бизнес-процессов с использованием программного обеспечения, а также по обучению английскому языку. Расширение деятельности усилит позиции Astana Hub как центра притяжения глобального технологического сообщества", - также сообщили в пресс-службе правительства.

Справка: Aitu — казахстанская цифровая платформа, запущенная в 2018 году. Она совмещает функции мессенджера, социальной сети и платёжного сервиса: позволяет обмениваться сообщениями и звонками, создавать группы и каналы, пользоваться мини-приложениями, совершать переводы, оплачивать услуги и налоги, а также получать доступ к государственным сервисам.

Напомним: во время совещания по вопросам развития искусственного интеллекта Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать вопрос перевода всех коммуникаций, содержащих персональные данные, на защищенный национальный мессенджер Aitu.