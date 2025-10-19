Акцию провели 18 октября волонтеры ОО "Поколение KZ". Так они решили отпраздновать 5-летие своего объединения. Растения высаживали в центре города, возле КРЦ "Горняк".

- Для нас это место имеет особое значение, - отметил проектный менеджер ОО "Поколение KZ" Геннадий ИПАТОВ. - Мы все ходили в кружки "Горняка", ставили спектакли в театре. Часто проходили мимо этой полянки. А теперь это место будет знаковым и для тех, кто сегодня посадит здесь свое дерево.

Дело в том, что у объединения есть собственный питомник. Организаторы считают, что привозные деревья приживаются плохо. Поэтому российские саженцы решили заменить рудненскими.

- У нас есть план - запустить какой-то фонд озеленения Рудного, - рассказал председатель ОО Борис КАРАСОВ. - Это наша инициатива. Мы благодарны отделу охраны окружающей среды ССГПО за то, что они нас долго поддерживали. Но сегодня это наша инициатива. Мы хотим от себя оставить такую зеленую точку на карте Рудного. И показать пример, что можно взять небольшой участок и облагородить его. Многие растения не приживаются в нашем климате. Поэтому мы пришли к мысли о том, что нужно иметь свою землю, адаптировать растения к нашим просторам - и только после этого высаживать их в городской черте. У нас есть опыт как надо сажать. Мы уже когда капали лунки, смотрели на грунт и думали, куда какое растение посадить. Плюс на этой локации есть три больших дерева, которые смогут создать нужную тень, чтобы саженцы себя комфортно чувствовали. За всеми нашими посадками вот уже 5 лет мы приглядываем.

Высаживали ель сибирскую, черноплодную рябину, дерен "Сибирика" и разные виды можжевельника. Организаторы за день подготовили большинство лунок. А также подробно рассказали, как павильно сажать деревья.

- Участок для высадки деревьев мы согласовали с городскими властями, - говорит Ипатов. - Мы будем следить за этими растениями. Есть простой набор удобрений. Но самое главное, что соблюдена технология - мы местные растения посадили осенью, когда они занимаются только процессом образования корней. А весной они пустятся в рост. Поэтому мы топим за то, чтобы сажать именно осенью.

Такая акция - удовольствие недешевое. Куст аронии стоит около 3 000 тенге, а саженец ели - от 30 000 тенге.

- Не так важно, сколько стоит то, что мы сажаем, - говорит Ипатов. - Можно посадить тополь за 1 500 тенге и он будет прекрасно расти. А можно горную сосну примерно за 1,5 млн тенге. И это тоже будет прекрасное растение. Мир растений напоминает мир породистых собак. Кто-то не понимает, почему за щенка просят 1 млн тенге, а для кого-то это хорошая цена. И к нам эта культура только приходит. Если мы поедем в Алматы, там уже никого не удивишь растением за миллион и больше.

Среди участников были как большие коллективы школ и колледжей, так и обычные семьи, откликнувшиеся на призыв рудненских активистов.

- Я сюда пришла с дочерьми - Софией и Стешей, мы впервые на таком мероприятии, - рассказала рудничанка Екатерина ВИТТЕНБЕРГ. - Нам доверили посадить ель. Саженец дети выбрали сами, какой им понравился.

Школьники из экологического клуба "Зеленый пульс" посадили сразу три ели.

- Тут ребята с 3-го по 10-й класс, - рассказала заместитель директора школы №11 Ольга ВАЛЕБНАЯ. - Мы постоянно участвуем в разных акциях, например, чистили берег Тобола. Сажать деревья для нас работа несложная. У нас много детей из частного сектора, где дети знакомы с лопатой с раннего детства. Мы и на субботники всегда ходим, стараемся облагородить территорию вокруг школы.

Геннадий Ипатов пригласил всех, кто участвовал в акции, прийти на это же место весной, чтобы посмотреть, что стало с их растениями.

- Примерно в середине апреля эти растения начнут выпускать так называемые стрелки, все растения пойдут в рост, - обратился он к собравшимся. - Поэтому всем большое спасибо, делайте добрые дела. Нам еще в этом городе жить!

Фото автора





