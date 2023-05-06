Экологическая акция по очистке оврага от мусора прошла в Рудном 5 мая. На уборку вышли десятки человек - студенты политехнического колледжа, госслужащие, сотрудники ССГПО, волонтеры ОО "Поколение KZ" и несколько неравнодушных горожан, которые сами откликнулись на призыв организаторов.

- Мы уже третий год выходим на эту акцию при поддержке отдела экологии и недропользования АО "ССГПО", - рассказал "НГ" проектный менеджер ОО "Поколение KZ" Геннадий ИПАТОВ. - За три года мы прошли эволюцию от того, что здесь не было ничего, до лавочек и брусчатки вдоль оврага. В этом году нам удалось сдвинуть с мертвой точки процесс взаимодействия общества, бизнеса и власти. Акимат впервые в истории города проводит госзакупки на очистку оврага. Мы здесь планируем дополнительное озеленение, а сегодня проводим небольшой субботник. Акимат поможет нам сделать здесь освещение.

Благоустроенный участок, о котором говорит Ипатов, расположен между оврагом и домом №149 по ул. Ленина. Здесь городской овраг пересекает центральную ул. Ленина. Этот участок участники акции использовали как стартовую точку акции - координировали участников, раздавали перчатки, воду, грабли и мешки для мусора.

- У меня частный дом, где я недавно убирался, поэтому мне не сложно навести порядок здесь, - говорит эксперт по экологии ССГПО Игорь ГОНЧАРЕНКО. - Сегодня я убираю овраг, в основном тут упаковка, много полиэтилена. Главное, что это на пользу городу.

- Я граблями собираю мусор со дна ручья, только что достал оттуда олимпийку Адидас, - добавляет школьник, волонтер ОО "Поколение KZ" Константин МИРОШНИЧЕНКО. - Тут много разного мусора - от деталей сломанной удочки до пары пакетов с солью, видимо, кто-то их уронил в овраг. До этого мы деревья сажали, в этот раз мусор выгребаем.

Самый сложный участок оврага вдоль ул. Фрунзе достался студентам РПТК. Здесь годами обитают местные бомжи, стаскивают сюда мусор. От одного запаха здесь противно находиться. Пока шла уборка, некоторые из местных жителей вышли из оврага на улицу и ждали окончания акции на лавочках. Но студенты не унывают, они поделились на группы и считают, что смогут на мусоре заработать деньги.

- Мы с Геннадием сотрудничаем давно, поэтому быстро откликнулись на его призыв помочь очистить овраг, - объясняет заместитель директора по воспитательной работе РПТК Светлана ШИРШОВА. - А поскольку мы в колледже пропагандируем, что на мусоре можно зарабатывать, если правильно его сортировать, то решили: почему бы не начать сегодня, потому что в овраге можно найти любой мусор. Мы его собираем и продаем костанайской фирме. Прошлой осенью мы собрали все ненужные тетради и собрали на этом 37 000 тенге. Сегодня здесь 32 студента колледжа, каждый собирает свой тип мусора.

Экоакция по очистке оврага - это одно из семи мероприятий, на которое объединению "Поколение KZ" выделили 20 млн тенге в ССГПО. На них также проведут четыре экологических интеллектуальных игры в школах города, конкурс среди детей, зарыбление Каратомарского водохранилища осенью, высадку клумб и деревьев на пр. Косомольский, возле КРЦ "Горняк" и в парке культуры и отдыха.

Чтобы вывезти мусор из оврага на полигон, технику предоставило ТОО "Рахат-2018". По словам организаторов, в этом году они собрали три телеги с мусором. В прошлом году в овраге собрали только одну телегу. Значит, несмотря на акции, мусора в овраге становится с каждым годом только больше?

- Конечно, такими субботниками ты ничего не сделаешь по одной простой причине - сюда нужно заходить с большим бюджетом и комплексом мероприятий, - объясняет Геннадий Ипатов. - Здесь должна работать техника, которая бы очищала лог, чтобы был хороший проток. Наша акция, во-первых, сосредоточена больше на уборке визуального мусора. А во-вторых, мы пытаемся привлечь внимание людей. Этот мусор не возникает из неоткуда, его сюда бросают наши же жители. И очень классно, что мы три года сами убирались здесь, а в этом году на нас обратил внимание акимат и решил "ну раз там что-то происходит, надо тоже подключаться". Хорошо, если дело постепенно будет двигаться с мертвой точки.

Фото Георгия ГОВОРОВА