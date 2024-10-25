Мальками занялись активисты из ОО "Поколение-KZ" при поддержке отдела по охране окружающей среды АО "ССГПО". В реку выпустили 12 000 мальков карпа, чтобы "восстановить популяцию и улучшить экологическую ситуацию". Об этом активисты рассказали на своей страничке в Instagram.

Кадр из видео

- Популяция будет расти и помогать регулировать биосферу реки, - рассказал "НГ" один из активистов Геннадий ИПАТОВ, - меньше камыша, больше рыбы. Выпустили ниже плотины, так что часть уплывет к вам в Костанай.

Активисты отмечают, что обитатели Тобола существенно пострадали от весеннего паводка.

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- Каротомары зарыбляют по 45 тысяч в год, так что вполне хорошее количество у нас, - сообщил Ипатов. - Никто не вел подробный подсчет (сколько рыбы погиблов весной - "НГ"), но было зафиксировано очень много случаев, когда после разлива образовывались запруды. А когда вода уходила, рыба не могла вернутся в реку, были такие мини озера вдоль Тобола. И там рыба умирала, или ее собирали мешками и ведрами желающие.

Напомним, большая вода пришла в южные районы Костанайской области в марте 2024 года, а к апрелю добралась и до областного центра. На ликвидацию последствий паводка в Костанайской области выделили около 15 млрд тенге.