6 апреля в Костанае и Костанайском районе объявили режим ЧС, но еще за два дня до него начало подтапливать некоторые объекты инфраструктуры, дачи и дворы частных домов. Пик паводка пришелся на выходные дни, 6-7 апреля, когда большая вода одновременно подступила с трех сторон: центральной, северной и южной. Из-за этого пришлось перекрыть для движения сразу два моста, соединяющих Костанай с Тобылом. Открыт был только Большой мост, из-за чего пробки растянулись на несколько километров. Вечером 7 апреля пришлось перекрыть и его, так что правый берег оказался полностью отрезан от левого.

Фото читателей "НГ"



Подготовка к большой воде

Вода начала подступать к домам в районе Корейского моста на севере города, моста КЖБИ на юге и Большого моста в центре Костаная. Угроза подтопления здесь существует практически ежегодно - либо талыми водами, либо большой водой, когда идет мощный сброс с местных водохранилищ, поэтому к минимальным потопам жители привыкли. Но той воды, которая пришла, не ждал никто.

4 апреля вода затопила городской пляж в районе Колесных рядов, расположенном почти у самой реки, поэтому еще днем жителям сказали готовиться к эвакуации. Вечером начали обкладывать мешками с песком здание Теннисного центра, построенного метрах двадцати от реки, а Малый пешеходный мост через реку (напротив Большого автомобильного) разбирали по частям: убрали перила и демонтировали столбы освещения.

Фото Ксении РЕБИК

- Расчищаем дорогу для ледохода, - комментировали на месте спасатели. - Нельзя допустить зажора льда.

Но уже через два дня выяснилось, что эти меры абсолютно бесполезны: Теннисный центр почти наполовину оказался в воде, Малый пешеходный мост целиком накрыло течением реки, дома жителей Колесных рядов затопило. В районе КЖБИ стихия бушевала еще сильнее. От домов, построенных в районе дач «Мичуринец», где люди жили и были прописаны, остались одни крыши. Практически целиком ушли под воду два частных пляжа - Mojito и «Малибу», разрушило собачий приют с 130 питомцами. Не говоря уже о дачных домиках.

Фото Ксении РЕБИК

Часть трассы, ведущей на Астану, также оказалась в воде, поэтому движение по мосту в южной части города перекрыли. В северной пришлось не только перекрыть движение по Корейскому мосту, но и частично перекопать дорогу к нему, чтобы создать затор для воды.

На корейском мосту повело отбойник / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Целые сутки с 6 по 7 апреля движение осуществлялось только по Большому мосту, но вечером его сначала перекрыли для большегрузного транспорта, а потом и для легкового. Курсировали только спецтехника и тракторы с песком. Мешки вязали по правую сторону от моста, куда выгрузили огромные кучи песка прямо напротив элитной застройки Park Residence. Работу бесперебойно вели волонтеры, школьники, полицейские, прокуроры. Тут же дымили самовары, готовили в вагончиках бутерброды, раздавали воду.

От большого моста в сторону Тобыла выложили мешки с песком / Фото Ксении РЕБИК

Тракторы вывозили целые ковши мешков с песком, которыми укрепляли въезд со стороны Тобыла. В этой части уже стояли по пояс в воде крупный торговый центр «Апельсин», пункт быстрого питания Food Park и ресторан бывшего акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова. Несколько лет назад акима посадили на 13 лет за коррупцию, ресторан конфисковали в доход государства, но так ничего в нем и не открыли.

Ресторан, принадлежавший Ахмедбеку Ахметжанову, тоже затопило / Фото Ксении РЕБИК



Дорогу в районе Большого моста укрепляли почти всю ночь 7 апреля. К этому времени сброс воды из трех водохранилищ (Желкуарское в районе Житикары, Верхнетобольское в районе Лисаковска и Каратомарское в районе Рудного), которые спускают воду на Костанай, достиг максимальных отметок. Ближайшее к Костанаю Каратомарское было заполнено на 98%, сброс из него равнялся 3 500 кубам в секунду, что уже признали историческим максимумом. Все это время в Костанае ждали еще большего ухудшения паводковой ситуации.

Но в соцсетях начали появляться позитивные видео с бобрами, которые выплывали из большой воды на Корейский мост в Костанае и на мост в районе села Константиновка, недалеко от Рудного. «Нырнул где-то в России, вынырнул в Костанае», - писали люди в комментариях и вспоминали польский мем про бобра-курву. Видео с милыми мокрыми животными на мостах стали, пожалуй, самыми успокаивающими за этот вечер.

«Спортзал - под цыганский табор»

К утру 8 апреля сброс из водохранилищ постепенно уменьшили - на 100, 300, потом на 500 кубов в секунду. В реальности вода в Костанае особо не схлынула, но и не прибавилась. Движение по Большому мосту открыли. Два других моста по-прежнему были закрыты.

ТЦ "Апельсин" тоже оказался затоплен / Фото Ксении РЕБИК

Утром 8 апреля корреспонденты «НГ» побывали в двух самых заполненных эвакуационных пунктах в Тобыле. Один расположился в основной школе № 2, другой - в гимназии им. Наушабаева.

Фото Ксении РЕБИК

- Всего из Костанайского района эвакуировали более 4 000 жителей, - сообщил на месте аким Костанайского района Берик ТАНЖАРИКОВ. - Развернуто около 1 500 мест, но в эвакопунктах находится около 222 человек, остальные разместились у родственников. Обстановка по ЧС в районе стабилизирована, но риски остаются. Идет укрепление дамбы, защищающей город Тобыл от подтоплений. Эвакуация проведена от ул. Набережной до ул. 40 лет Октября. В зоне риска подтопления - до сих пор около 18 улиц.

Фото Ксении РЕБИК

В огромном спортзале школы № 2 разместился целый цыганский табор семей Мунчан и Михай. Дома, где они постоянно проживали в СО «Весна» в районе кафе «Магистраль», полностью затопило.

Фото Ксении РЕБИК

- Мы жили в 10-11 домах, все рядом, дома строили сами с нуля, - рассказал Данила МУНЧАН. - Дома у нас хорошие - 130-160 кв. м, с ремонтами. Весь табор на 75 человек жил в этих домах.

Анжелика Михай: «Дома побросали, люстры, мебель, все затопило» / Фото Ксении РЕБИК

- У нас у каждой мамы по 6-7 детей, - говорит Анжелика МИХАЙ. - Эвакуировали нас в 6 утра, 6 апреля. Столько детей, сложно было. Дома побросали, люстры, мебель, все затопило. Сейчас наши дети учатся в этой школе, их кормят три раза в день. Большая благодарность директору школы, что нас разместили.

Фото Ксении РЕБИК

Цыганский табор из 75 человек, включая 27 детей, спит теперь на матрасах в большом спортзале школы. С самыми маленькими детьми работает психолог.

Фото Ксении РЕБИК

- Рисуем с ними яркими красками красивые картинки, цветы, сердечки на бумаге, на интерактивной доске. Избавляемся от стресса, настраиваем на позитив. А еще они учат меня цыганскому языку, - рассказала психолог школы № 2 г. Тобыла Елена МИРЗАНУРОВА и процитировала: - «Милибиф то - Я люблю тебя». «Бахтали зурали - Будь здоров!»

Фото Ксении РЕБИК

Еще один вынужденный постоялец эвакопункта Мэлс МУХАТОВ рассказал, что 22 года прожил в Тобыле. И ничего подобного за это время не видел.

- Мой дом пока не затопило, но угроза сохраняется, поэтому меня эвакуировали. Не помню, чтобы Костанай так топило, а наши улицы в Тобыле всегда дамба спасала.

«В Костанае таких паводков я не помню»

По словам жительницы Тобыла Нины ИВАНОВОЙ, которую разместили в гимназии им. Наушабаева, дамбу здесь построили в 1997 году.

Фото Ксении РЕБИК

- Мы переехали сюда в 1996 году, а в 1997 году построили дамбу, - рассказала она. - Когда переехали в этот дом по ул. 8 Марта, поменялись на город, нам ничего не сказали. А когда уже сделали ремонт, обустроились, соседи начали говорить, мол, в вашем доме вода по окна была. Я, когда стены белила, заметила полосы от воды, долго их забеливала. Но все это время вода доходила только до дамбы, бывало, полметра не хватало, чтобы через нее пойти. На этот раз она нас тоже пока спасла, а в Костанае таких паводков я не помню.

Фото Ксении РЕБИК

В гимназии разместились и 74-летние пенсионеры, супруги Валентина и Анатолий ЗИНОВЬЕВЫ. Они 10 лет жили в дачном обществе «Тимирязево», где были прописаны.

Фото Ксении РЕБИК

- В начале апреля нас начали эвакуировать, а спустя несколько дней полностью затопило, - рассказали пенсионеры. - У нас там, конечно, избушка на курьих ножках, но и ее жалко, она ушла под воду по крышу. Таких паводков и 30-40 лет назад не было, потому что лед вовремя взрывали в районе всех мостов. И в тех местах, где сейчас торговые центры, супермаркеты и пляжи, ничего не строили, было понятие о водоохранной зоне.

Житель Костаная Хамит КАЛИЕВ, эвакуированный с улицы Дачной в районе Наримановки, с супругой Тойбалой Бузабаковой как раз устраивался в академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева.

- Когда сказали, что чуть ли не 4 тысячи кубов воды пришло за ночь, мы быстро съехали, - вспоминает Калиев. - Вещи остались, котенок, собака, жалко. Успели собаку отвязать, может спаслась, не знаю. Я потом у соседей узнавал, говорят, вода резко пришла, в течение одного часа все затопило...

К тому, что государство поможет отстроить им дома, супруги относятся скептически.

- Хотя бы дали материалы, сами отстроимся, - говорит Калиев. - Что, не знаете наших агашек? Пока деньги распилят, пока выделят...

Фото Ксении РЕБИК

В эвакопункте академии встретили молодую маму, которая кормила грудью годовалую дочь. Мила МАМЕДОВА рассказала, что ее дом в поселке Алтынсарино (бывшая Альжанка), что в 10 км от Костаная, полностью затопило.

- Мы прожили там всего год. Соседи говорят, что в 2000 году топило сильно, но вода доходила только до магазина, в дома не заходила, - сообщила Мамедова. - Мы живем на центральной улице. Сказали, до нее вода вряд ли поднимется, мы же не рядом с рекой. Аким говорил, чтобы не беспокоились, не затопит, а у нас по крышу вода. Куриц много было, наверное, все утонули. Собака точно погибла, хотя мы ее отвязали, но она не смогла выплыть.

Об этом Миле рассказал ее супруг, который на днях взял лодку и подплыл к дому. Увидел, что собака утонула, а сарай с курами открыть так и не смог, но вряд ли они живы. Мила показывает фото, как супруг плывет на лодке и подплывает к наполовину затопленному дому.

Фото Ксении РЕБИК

- Эта вода ужа сошла, до крыши доходила! - комментирует женщина. - Мы сначала хотели в городе квартиру снять, все-таки с маленьким ребенком. Но цены просто нереальные.

Нереальные цены 8 апреля были и на такси в Тобыл, поселки Мичурино и Заречное, что попали в зону подтопления по ту сторону моста. «Яндекс», с учетом закрытия двух мостов и пробок на третьем, формировал заявки в объезд через Рудный (40 км от Костаная) и выдавал цены от 10 800 до 13 000 тенге в одну сторону. Обычная цена поездки через Большой мост - в пределах 1 200 тенге.

«Отшвырнуло волной через забор»

Помимо домов, пляжей и торговых центров, в Костанае затопило собачий приют «Сердце чистой породы», его просто снесло вместе с будками, забором и инвентарем. Приют был расположен в южной части города, которая особенно пострадала от паводка. Восстановлению не подлежит.

- Вода пришла в ночь с 6 на 7 апреля, - рассказала основательница ОФ «Сердце чистой породы» Людмила БЕРЕСТОВА. - Волна была такой силы, что меня просто отшвырнуло. Если бы не муж, я вряд ли бы спаслась. В приюте было около 130 собак с будками. Мы начали спешно их эвакуировать, спасибо людям, которые помогли. 100 собак точно спасено, две утонули, где еще около 30, я не знаю. Где-то разбежались по городу. Вся территория приюта до сих пор под водой».

Фото Ксении РЕБИК

Около 10 собак удалось перевезти в другой приют - Hope.kst, которому помогали буквально всем миром. 7 апреля был объявлен сбор и для приюта купили генератор, старый сгорел во время паводка. Благодаря генератору теперь есть свет, работают инструменты, с помощью которых быстро строят будки для собак. Питомцам также завезли корм, воду, ошейники.

Фото Ксении РЕБИК

«Мясо уже раздали, воды налили!», «Сенбернарам не давай, их хозяева сами покормят!», «Еще 5 просят пристроить», - крики волонтеров перемешались с лаем более 100 собак. Это приют Hope.kst, который на время паводка стал единственным пристанищем не только для собак, но и для котов, и даже кроликов.

Фото Ксении РЕБИК

- У нас своих было около 100-110 собак, привезли около 10, плюс те, которые сразу попали в клиники с переохлаждениями, - рассказала волонтер приюта Hope.kst Полина БОБРЕНКО. - Кроме того, мы приютили более 50 котов и еще несколько кроликов. На днях звонил дедушка, просил пристроить около 300 цыплят. Нужна очень большая территория для них. Я предлагала свой сарай, но из-за того, что закрыли трассы, перевезти их пока не удалось Люди в отчаянии, сами еле спасаются.

Фото Ксении РЕБИК

Пик практически пройден

Хозяйка снесенного водой частного приюта на помощь государства особо не рассчитывает, как и владельцы крупного бизнеса. Чиновники по этому поводу тоже пока отмалчиваются.

"Мохито" ушел под воду / Фото Ксении РЕБИК

- Конечно, о таком потопе нас никто не предупреждал, - рассказал владелец частного пляжа Mojito Махмут ТУРСУНОВ. - У нас полностью затопило деревянные бани, домики, в некоторых только сделали ремонт. Часть инфраструктуры просто уплыла вниз по течению. Убытки еще считаем, их будет, наверное, на несколько десятков миллионов. Из акимата звонили, но пока говорить о конкретной помощи рано. Будет ли пляж работать этим летом? Надеюсь, что да. По крайней мере, мы к этому готовимся.

Фото Ксении РЕБИК

Вечером 8 апреля аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ заявил, что пик паводка практически пройден, 587 семьям уже оказали помощь на сумму свыше 107 млн тенге. Однако в более 100 населенных пунктах до сих пор нет света, потому что опоры находятся в воде. О том, будут ли помогать владельцам частных собачьих приютов, крупных торговых центров, кафе и пляжей, которые оказались под водой, аким области ничего не сказал.

Фото Ксении РЕБИК

В городском акимате в тот же вечер заявили, что пока предприниматели могут рассчитывать только на собственную страховку, но добавили: «Будем работать индивидуально».

- На данный момент, согласно закону, возмещение ущерба в результате ЧС предусмотрено только для физических лиц, - прокомментировала руководитель юридической службы аппарата акима Костаная Асель КУАНДЫК. - Вопрос возмещения юридическим лицам законодательно не урегулирован. Но мы этот вопрос будем дополнительно отрабатывать.

За мостом на КЖБИ разлилось целое море / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Обстановка в областном центре вечером 8 апреля была спокойной. Мосты в южной и северной частях Костаная по-прежнему закрыты, весь поток машин шел через Большой мост. В понедельник вечером пришло сообщение, что с 1 часа до 3 часов ночи, 9 апреля, снова закроют и его - на этот раз для демонтажа труб перелива, которые спешено проложили 7 апреля в ожидании ухудшения паводковой ситуации. С этого момента многие костанайцы вздохнули чуть свободнее - можно надеяться, что большая вода уже не угрожает.