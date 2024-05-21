Об этом сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА. Сегодня, 21 мая, она представила правки в бюджет на заседании постоянных комиссий облмаслихатата и областного общественного совета.

Фото из архива "НГ"

- Управлению финансов выделить 5 млрд тенге в резерв местного исполнительного органа на неотложные затраты в связи с дополнительной потребностью средств на возмещение ущерба и ликвидацию последствий паводка в 6 регионах области, - процитировала она.

12 апреля депутаты уже выделяли на те же цели 10 млрд тенге. Как поясняла тогда Мусагазина, эти деньги пойдут на компенсации за скот, на строительство, текущий и капитальный ремонт объектов. Депутат от партии AMANAT Кырмызы ЖАНБЫРШИНА попросила уточнить - зачем на эти же цели выделять еще 5 млрд тенге?

- Эти 5 млрд тенге будут направлены на пострадавшие субъекты предпринимательства, так как сейчас проводится оценка, комиссия собирает документы, - пояснила руководитель управления финансов Наталья МОРГУЛЬ. - Потом у нас есть пострадавшие объекты образования, культуры и спорта. И еще эти средства направят на возмещение ущерба по товаро-материальным ценностям, оценка которых также сейчас проводится.

Внештатный советник акима области по экономическим вопросам Ерлан СПАНОВ сообщил, что из уже выделенных 10 млрд тенге на компенсации и возмещение ущерба потратили 7 млрд тенге.

- Это и возмещение скота, и единовременные выплаты, и ремонт жилого фонда, - пояснил Спанов. - Сейчас депутатов просят выделить еще 5 млрд тенге, но если они останутся неосвоенными, так как заявки поступают ежедневно от акиматов, то мы вернем неистраченные деньги в бюджет.

Вопрос правок в бюджет рассмотрят завтра, 22 апреля, на внеочередной сессии маслихата Костанайской области.