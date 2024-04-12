Проект изменений в бюджет депутаты костанайского областного маслихата обсуждали на заседании постоянных комиссий 11 апреля. Большинство правок касались новых трат, связанных с ликвидацией последствий паводка, и выплат компенсаций пострадавшим жителям.

- Управлению финансов выделить 10 млрд тенге на неотложные затраты в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в 6 регионах области, - сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА. - Управлению координации занятости и социальных программ 40,4 млн тенге на возмещение средств, направленных на выплаты пострадавшим от паводков в Амангельдинском районе и Аркалыке.

Как пояснила Мусагазина, 40,4 млн тенге уйдут на возмещение средств, которые акимат уже потратил на выплаты материальной помощи пострадавшим от паводка. У истребуемых 10 млрд тенге более широкое назначение. Депутат от партии "Ак жол" Махаббат ЖУТАЕВ попросил расшифровать - что именно понимают под "неотложными затратами"?

- Я могу расшифровать, - ответила Мусагазина. - Это компенсации за скот, на строительство, текущий и капитальный ремонт объектов. Вообще нам обещают на строительство и ремонт домов выделить деньги из республиканского бюджета. Но если они недофинансируют, то мы будем обязаны выделить дополнительные средства. Кроме того, эти деньги уйдут на восстановление дамб, средний ремонт дорог (пострадавших от паводка - "НГ"). Всё в этих затратах.

Мусагазина уточнила: какие конкретно суммы на какие цели пойдут должна решить специальная комиссия. Пока же продолжается подсчет нанесенного ущерба.

- Можно уточнить, так как нам поступают обращения от избирателей, - выступила депутат от партии AMANAT Кырмызы ЖАНБЫРШИНА. - Спрашивают о возмещении по скоту. Если не было учета у ветеринарии, то компенсации не будет, так?

- Вчера было совещание в министерстве, - ответила руководитель управления финансов акимата Костанайской области Наталья МОРГУЛЬ, - и позиция министерства в том, если скот есть в перечне ИЖС, то однозначно будет компенсация из бюджета. Если нет, то вопрос решается: либо они пропишут порядок и разрешат за счет бюджета, либо будет за счет небюджетных средств, как в Аулиекольском районе.

Жанбыршина попросила: как только на уровне республики появится решение, передать его депутатам, чтобы они могли дать точный ответ избирателям.

Депутат от партии AMANAT Аруна ЖАКСАГУЛОВА также поинтересовалась, будет ли компенсация за подтопленные дачные дома?

- Если это единственное жилье, то компенсация 100% будет, и либо построят новое жилье, либо выкупят квартиру. Денежные или жилищные сертификаты выдаваться не будут, - ответила Мусагазина. - Но даже если государство будет строить жилье, то не на месте затопленного участка, на другом месте. Если же люди живут в городе, а домик в обществах используют как дачи, то вопрос еще на рассмотрении. Но однозначно компенсация будет намного меньше, чем если единственное жилье.

Сегодня, 12 апреля, депутаты единогласно проголосовали за представленный проект изменений в областном бюджете.