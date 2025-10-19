Этот малыш долго блуждал по району КЖБИ в Костанае и недавно прибился к магазину, где и живет. Сейчас о нем заботятся волонтеры ОО «Кинологический клуб «Содружество Костанай и Верный друг». Они же дали котенку кличку Мальчик.

Мальчик очень ласковый, игривый и доверчивый

- Котенку примерно 6-7 месяцев. Он уже обработан от паразитов и в ближайшее время будет кастрирован. Мальчик очень ласковый, игривый и доверчивый - видно, что раньше жил дома. Лоток знает на отлично. Лучше содержать Мальчика в квартире, а не частном доме, - пояснила «НГ» волонтер Татьяна. - И теперь ему срочно нужен любящий дом! Котенок все еще верит людям и ждет, что его снова полюбят. Репост приветствуется - давайте поможем котику найти дом!

Если вы хотите забрать Мальчика (или других питомцев организации) в свой дом, звоните или пишите в WhatsApp по номеру +7-707-322-33-22 (Вероника) либо в директ Instagram @info_pets_kst.

Фото предоставлено Татьяной