Россия рассматривает возможность отмены ограничений на поставки казахстанской пшеницы, передаёт Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Ермеком Кенжеханулы, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений Казахстана (НОКЗР) Россельхознадзор готов снять введённые с 23 апреля этого года ограничения на экспорт зерна из основных регионов производства с 20 октября.

Также одной из тем переговоров стало соблюдение фитосанитарных требований при поставках казахстанской плодоовощной продукции в Россию. Российская сторона отметила многочисленные случаи, когда товары не предъявлялись инспекторам Россельхознадзора для контроля в местах назначения, что нарушает нормы законодательства ЕАЭС в области карантина растений.

Кроме того, Россельхознадзор сообщил о росте числа случаев реэкспорта подсанкционной продукции через Казахстан. Несмотря на использование электронных навигационных пломб, на российской границе фиксируются факты ввоза "серых" грузов.

Вместе с тем стороны договорились об оперативных действиях для обеспечения фитосанитарной безопасности и предотвращения нарушений при взаимных поставках продукции.

Напомним, что в 2024 году Россельхознадзор также обращался в Министерство сельского хозяйства Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки, томаты и перцы, а также семена подсолнечника, экспортируемые в Россию. Тогда ведомство запросило ответным письмом, чтобы в РФ предоставили подтверждающие факты о выявленных нарушениях.