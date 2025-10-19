У нас они на даче, кстати, беленькие. Подруга-экспериментатор вырастила, спасибо ей. И они прелесть что такое. Совершенно без горечи. Очень подходят для икры, которую я повадилась делать. Она не для консервирования, а для безудержного и ежедневного употребления.

Такую нежную икру неплохо дополняют крутые яйца

Беру баклажаны, накалываю деревянной шпажкой. И на 40 минут в духовку - 20 минут при 200 градусах, еще 20 - при 180. Я лично запекаю их в фольге. Но можно и без нее, чтобы шкурка подпеклась, будут с дымком. Главное, чтоб не были старыми, набитыми твердыми темными семенами. А молодые подойдут любых сортов.

После запекания баклажаны полностью остывают. Разрезаю их вдоль на две половинки и чайной ложкой аккуратно вычерпываю нежную мякоть.

Кладу в миску, взбиваю вилкой. Когда масса примет вид пюре с небольшими кусочками, начинаю добавлять, что душе угодно. Чаще всего ей угодно чесночка, зелени мелко-мелко порезанной и добрую ложку растолченных в ступке орехов. Хоть грецких, хоть фундука, можно и более экзотические в ход пустить. Хороша здесь бывает мука из подсушенного в духовке кунжута. Пропорции - исключительно по вкусу.

Смесь посолить. Я после всего этого заправляю ее маслом. Либо подсолнечным душистым. Либо по-богатому оливковым, но тогда стараюсь и зелень выбрать не петрушку-простушку, а со вкусом поярче - кинзу, базилик.

Добавки могут быть еще. Можно, например, маленько твердого сыра натереть. Можно винного уксуса добавить. Можно вместе с сырым чесноком добавить размятый печеный. (Запекать вместе с баклажанами). Но я советую сначала попробовать на минимуме, чтобы вкус баклажана не забивать. Он того стоит.

Смесь, кстати, можно блендером довести до воздушности и максимальной нежности. Я ценю текстуру более грубую, мне и вилки хватает. По мне, это очень вкусная штука. И намазать на подсушенный хлеб, и макать в нее подогретую лепешку, и ложкой есть с каким-нибудь кебабом или котлетой вприкуску. Да, еще с крутым яйцом хорошо идет.

Выше написала, что икра не для консервирования. Но на пробу я небольшую коробочку печеной мякоти баклажанов заморозила. Оценю зимой результат.

