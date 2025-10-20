О том, что открытие состоится завтра, сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании. Позже распространили пресс-релиз о том, что церемонию возглавит президент Казахстана. Будет ли Касым-Жомарт Токаев присутствовать лично или выступит онлайн, пока не уточняется.

- Мы надеемся на 70 000 автомобилей в год, 1 500 рабочих мест, - сказал Жундубаев сегодня на совещании. - Это, конечно, будет рост нашего объема производства. Мы это увидим в следующем году, до конца года увидим. Я думаю, в следующем году уже будет другой бюджет. На сегодня у нас бюджет 141 млрд. Только собственных средств - то, что мы зарабатываем, - 102 млрд тенге. Это тоже с каждым годом растет. Это тоже будет благодаря нашему бизнесу. Крупному, среднему, малому.

О заводе KIA аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ в прошлом году говорил неоднократно. И на рабочих поездках на стройку, и на индустриальных брифингах... Не упускал возможности вспомнить о нем на мероприятиях, отдалённых от промышленности, вроде встречи с этнокультурными объединениями.

3 апреля 2025 года Аксакалов вновь посетил завод с журналистами в связи с приближением срока завершения строительства.

Особое внимание аким уделял тому, что собирать автомобили на заводе KIA будут помогать 65 роботов. Часть из них журналисты на той встрече увидели. В комментариях под видео с роботами в Telegram читатели "НГ" отмечали: технологию сложно назвать инновационной и редкой для автопрома, но выглядит она, тем не менее, эффектно.

- Генеральный директор KIA QAZAQSTAN Ким Де Ки тоже очень чётко работает, - отмечал Аксакалов 3 апреля. - Мы с его группой раз в неделю проводили встречи. Они давали нам свои рекомендации, мы пытались эти рекомендации выполнить. Перешли на работу по-корейски. За полтора года завод построить - это не так просто.

Слова акима тогда очень порадовали директора мануфактурного инженерингового центра KIA Со Деуг Янга и вызвали у него смех. Янг поблагодарил Костанайскую область за сотрудничество и пообещал выпускать автомобили высокого качества.

