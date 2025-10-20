По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 21-22 октября, осадков не ожидается. Во вторник на севере и западе ночью и утром - туман.

В Костанае в ближайшие два дня без осадков.

- Во вторник ночью по области будет от 0 до 3 градусов мороза, на юге 3 градуса тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидаем 7-12, на юге 15 градусов выше нуля. В ночь на среду термометры покажут -2...+7 °С, день будет умеренно тёплым: 5-10 °С, на юге 15 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 0...-2 °С, днём 10-12 °С. В среду: ночью -2...-4 °С, днём 8-10 °С.

Во вторник прогнозируется юго-восточный ветер. Скорость ветра составит по области 7-12 м/с, в Костанае 5-10 м/с. В среду вновь ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, в Костанае 7-12 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ