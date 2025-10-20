Встречу с населением, а также прием граждан проведет вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Уалдинович Мусалиев на этой неделе. Записаться на прием, чтобы задать вопрос, входящий в компетенцию ведомства, необходимо заранее.

Фото primeminister.kz

Прием и встреча с населением пройдут в четверг, 23 октября, в здании бывшей областной филармонии (Костанай ул. Тәуелсіздік, 85). Начало личного приема - в 16.00, встречи с населением - в 16.30.

Встречу будут транслировать онлайн на официальной странице Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК в Youtube.

Записаться на личный прием, а также вопросы и предложения принимаются по номеру: 8 (7142) 21-21-10 (в рабочее время).

Направления деятельности Министерства: телекоммуникации и связь, «электронное правительство» и госуслуги, аэрокосмическая промышленность, электронная промышленность, индустрия цифровых активов, информационная безопасность.