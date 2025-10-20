Матч предпоследнего тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер лиги «Тобол» проводил в Талдыкоргане против «Жетысу».

На момент начала встречи было известно, что костанайский клуб лишился теоретических шансов на «золотой» дубль - после того, как одержавший накануне победу «Кайрат» стал для него недосягаемым.

Ислам Чесноков убегает от защитника «Жетысу» Султана Аскарова / Фото instagram.com/jetisufk

На поле стадиона «Жетысу» в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Данил Устименко, защитники Наурызбек Жагоров, Егор Хвалько, Эссьен Эдедем и Марко Вукчевич, полузащитники Асхат Тагыберген (капитан команды), Бейбит Галым, Цотне Мосиашвили и Александр Зуев, а также нападающие Николай Сигневич и Ислам Чесноков.

Гости уже на первой минуте нанесли удар по воротам. Однако Сигневич, получивший мяч после ввода его из-за боковой линии от Зуева, пробил из пределов штрафной площади от правого ее угла над дальним углом ворот.

А вот у талдыкорганского клуба первый же удар по воротам стал голевым. На 4-й минуте хозяева перехватили мяч на половине поля соперника после ввода его из-за боковой линии на правом фланге и отправили его в центр российскому полузащитнику Сослану Такулову, который ударом от дуги штрафной площади поразил левый верхний угол ворот.

Через две минуты «Жетысу» заработал штрафной удар на левом краю недалеко от углового флага и полузащитник хозяев Мирас Оматай опасно пробил прямым ударом со стандарта над перекладиной. Еще один опасный момент у ворот «Тобола» возник на 13-й минуте - после атаки по правому краю Такулов переиграл Жагорова у угла штрафной площади и, войдя в нее, пробил в ближний угол ворот. Устименко не удержал мяч в руках, но в броске выбил его, опередив во вратарской площадке нигерийского нападающего хозяев Рафаэля Саксесса.

Придя в себя после пропущенного гола, гости на 16-й минуте заработал угловой удар на правом фланге, но при этом нарушили правила при его розыгрыше. Через три минуты «Тобол» провел атаку по правому краю и Чесноков от лицевой линии сделал подачу в центр штрафной площади, откуда Галым пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной. На 26-й минуте гости провели аналогичную атаку, но на этот раз с той же точки от лицевой линии мяч в штрафную площадь подал Вукчевич. И вновь на подачу откликнулся Галым, пробивший головой на этот раз с отскоком мяча от газона. Однако российский вратарь «Жетысу» Денис Кавлинов успел среагировать и в падении отбил мяч, после чего защитник хозяев Дмитрий Шмидт выбил его на угловой. А после розыгрыша этого стандарта Сигневич с линии вратарской площадки головой в прыжке пробил мимо ворот.

На исходе получаса игры гости заработали штрафной удар в восьми метрах от штрафной площади немного левее центра, но при его розыгрыше Тагыберген пробил рядом с левой стойкой ворот.

Гости стали больше времени проводить в атаках, до перерыва по воротам били Жагоров, Тагыберген и Галым, но с двумя ударами первых, нанесенными из-за пределов штрафной площади, справился вратарь, а после удара с левого края штрафной площади при розыгрыше углового мяч пролетел над правым верхним углом ворот.

Александр Зуев против капитана «Жетысу» Берика Шаихова / Фото instagram.com/jetisufk

После перерыва тренерский штаб «Тобола» освежил нападение, выпустив на поле Энрике Девенса вместо Галыма. И через три минуты после возобновления игры бразилец нанес первый удар, но, пробивая справа из пределов штрафной площади с острого угла, послал мяч и над вышедшим навстречу вратарем, и над воротами. А через минуту вратарь хозяев опередил Девенса, забрав в падении на линии вратарской площадки мяч у него в ногах после передачи Сигневича.

Хозяева ответили на 52-й минуте контратакой по центру, завершившуюся ударом Оматая с подступов к штрафной площади в правый нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом с штангой. Через три минуты гости провели атаку по правому краю - Чесноков, переиграв немецкого защитника хозяев Мейка Карвота и от боковой линии штрафной площади сделал подачу в центр, а Сигневич в высоком прыжке с подступов к вратарской площадки послал головой мяч в противоход вратарю в правый нижний угол ворот. Однако Кавлинов сумел-таки остановить мяч, но набежавший Вукчевич добил его в сетку ворот, опередив защитника хозяев Султана Аскарова и сравняв счет - 1:1.

Хозяева попытались вновь выйти вперед, но войти в штрафную площадь соперника у них не получалось, а мяч после ударов с подступов к ней у Оматая на 56-й минуте и у Саксесса после часа игры пролетал выше ворот. Между этими ударами гости провели хорошую атаку по правому краю, после которой Тагыберген сделал навесную подачу в штрафную площадь, но Сигневич в прыжке с линии вратарской площадки пробил головой над перекладиной.

На 66-й минуте Чесноков от центральной линии сделал по правому краю передачу на ход Вукчевичу, который добежал до лицевой линии и из пределов штрафной площади выполнил прострел низом вдоль линии ворот. Вышедший навстречу вратарь не дотянулся ногой до мяча, а вот Сигневич почти в шпагате дотянулся и перевел его в сетку ворот, забив свой девятый гол в чемпионате и выведя «Тобол» вперед - 1:2.

Через две минуты Чесноков, получив на правом краю ответную передачу от Девенса, сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной площади в левый угол ворот, но вратарь хозяев в броске выбил мяч на угловой. А перед розыгрышем стандарта вместо Тагыбергена на поле вышел Виктор Брага. «Тобол» продолжал контролировать мяч. На 74-й минуте Чесноков с того е расстояния, но уже теперь левее центра, пробил по воротам, и вновь вратарь хозяев в броске выбил мяч на угловой.

Розыгрыш очередного стандарта обострения не принес, а мячом завладели хозяева. Однако тот же Чесноков через минуту перехватил на дуге штрафной площади передачу, ворвался с мячом в штрафную площадь и пробил в левый угол ворот. И вновь, как и в двух моментах ранее, «Жетысу» спас Кавлинов, выбивший мяч в падении. А после второй подачи Вукчевича от левого углового флага все тот же Чесноков с правого края вратарской площадки в прыжке пробил головой над вратарем. Но мяч попал в перекладину и отлетел в газон, после чего уже Сигневич из пределов вратарской площадки попытался добить его в ворота. Но на пути мяча встал Шмидт, выбивший его с «ленточки». Мяч подхватил Вукчевич и пробил слева в ближний угол ворот, но тот же Шмидт успел в падении подставить ногу и все завершилось очередным угловым ударом.

Егор Хвалько выигрывает борьбу за мяч у нигерийского нападающего «Жетысу» Рафаэля Саксесса / Фото instagram.com/jetisufk

На 82-й минуте «Тобол» заработал штрафной удар на левом краю атаки. После подачи Зуева с линии вратарской площадки головой в прыжке пробил по воротам Сигневич, но мяч от головы вышедшего на замену белорусского защитника хозяев Максима Ковеля вылетел за лицевую линию. А после подачи Чеснокова от левого углового флага на дальнюю штангу Хвалько в борьбе с двумя игроками соперника головой отправил мяч в ворота «Жетысу», но арбитр встречи Саят Карабаев из Астаны отменил взятие ворот, посчитав, что защитник «Тобола» нарушил правила в борьбе за мяч.

На 85-й минуте вместо Зуева на поле вышел Шохбоз Умаров. И через пять минут он мог увеличить счет, пробив после передачи Чеснокова с ходу с дуги штрафной площади в левый нижний угол ворот, но в который уже раз надежно сыграл вратарь хозяев, в падении дотянувшийся до мяча и переведя его на угловой. А на второй из пяти добавленных минут свое мастерство проявил уже вратарь «Тобола», в броске отбив мяч на угловой после удара по центру из пределов штрафной площади в правый угол ворот вышедшего на замену полузащитника хозяев Жансултана Мухаметханова.

На четвертой добавленной минуте Чеснокова на поле заменил Аманжол Бакытжанов, а «Тобол» довел матч до своей 16-й победы.

Костанайский клуб перед заключительным туром по-прежнему на три очка отстает от «Астаны», одержавшей в домашнем матче победу над «Актобе» со счетом 5:3 и продолжающей вести борьбу за золото с «Кайратом», переигравшим на выезде «Кызылжар» (1:0).

Как и в матче в столице, восемь голов было забито в этом туре в Шымкенте, где «Ордабасы» разгромил «Окжетпес» со счетом 7:1 и обошел кокшетаусцев в турнирной таблице. Еще больше голов было забито во встрече с участием аутсайдера чемпионата «Турана», который второй матч подряд проиграл с одним и тем же разгромным счетом 3:6 - на этот раз в Туркестане «Елимаю». Клуб из Семея после этой победы обошел «Актобе» и вышел на четвертое место, дающее право участвовать в следующем сезоне в еврокубках. Еще в двух матчах был зафиксирован счет 1:1, так сыграли «Улытау» с «Кайсаром» и «Атырау» с «Женисом».

Завершит чемпионат «Тобол» 26 октября в Жезказгане матчем с «Улытау», а судьба золотых медалей в этот же день решится в поединке «Кайрат» - «Астана».