47-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств в особо крупном размере, задержали в одном из гаражных массивов областного центра сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции в рамках ОПМ «Қарасора».

- В ходе осмотра у задержанного были обнаружены и изъяты свёртки с веществом растительного происхождения зелёного цвета со специфическим запахом, - сообщает пресс-служба ведомства. - Также аналогичное вещество полицейские нашли при обыске гаражного помещения, где находился подозреваемый.

По результатам медицинского обследования, в организме мужчины выявлены следы употребления наркотических веществ. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество - гашиш общей массой около одного килограмма.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за хранение наркотических средств в особо крупном размере.

Фото и видео предоставлены пресс-службой ДП КО