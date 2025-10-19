План работ Костанайской Горэлектросети с 20 по 24 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в четырнадцати районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с плановыми работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП –85 (работы на ВЛ)

с 20 по 24 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Кирпичная, 1-39, 14/4-14/14,

ул. Тобольская, 65-206, 107/1-107/31,

ул. Краснопартизанская, 54-71,

ул. Наримановская, 21/1-21/12, 23/1-2310, 19-27,

ул. 8 Марта, 64-90,

ул. Дачная, 1-38

КТП – 46 (работы на ТП)

20 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Детский сад «Аружан»,

ТОО «Сайман-Карасу»,

кафе «Компот-фуд»,

«Салтанат»,

ИП Хопта,

столовая по ул. Шевченко, 35,

гаражи по ул. Амангельды, 96,

ИП Алматов,

ИП Клышева,

салон красоты «Раиса»,

магазин «Инструмент»,

«Умелец»,

«Радиодетали».

Спальный сектор:

ул. Победы, 60, 64,

ул. Шевченко, 41, 47.

Частный сектор:

ул. Победы, 41-141,

ул. Козыбаева, 122-164,

ул. Баймагамбетова, 178-249, 184/1-184/14.

Светофор:

ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик,

ул. Баймагамбетова – ул. Победы,

ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина.

КТП – 109 (работы на ТП)

20 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Школа № 14,

детский сад «Маленькая страна» по ул. Каирбекова, 149,

ТОО «Картел»,

ТОО «Райгаз»,

ТОО «Стронхолдинг»,

магазин «Продукты»,

«Пальто»,

«Ангел»,

КФ ТОО «Гелиос».

Частный сектор:

ул. Касымканова, 122-161, 140/1-140/6,

пр. Абая, 205-262,

ул. Каирбекова, 133-175,

ул. Пролетарская, 27-55,

ул. 5 Апреля, 138-193, 156/2-156/10,

пр. Назарбаева, 29-57,

ул. Шевченко, 32-58, 48/1-48/10.

ТП – 407 (работы на ТП)

20 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Казахское общество слепых»,

магазин «Хороший»,

«Диван-люкс»,

магазин «Журавушка»,

парикмахерская по ул. Чехова, 33.

Спальный сектор:

ул. Чехова, 23.

Частный сектор:

ул. Дощанова, 33-79,

ул. Чехова, 18-43,

ул. Журавлевой, 68-78,

ул. 1 Мая, 1-33, 23/1-23/11.

Светофор:

ул. Чехова – ул. Дощанова.

КТП –706 ж/м Амангельды (работы на ТП)

20 октября 2025 года с 10:00 до 15:00

Магазин «Колокольчик»,

«Жанар».

Частный сектор:

ул. Целинная, 1-37,

ул. Ленина, 2-38, 38а, 38б, 38/1,

ул. Набережная, 1-11, 1/1, 3/1, 9/1, 7/1, 11/1, 5а.

ТП –224 (работы на ВЛ) с 20 по 24 октября 2025 года с 10:00 до 18:00 Школа для малышей,

почта по ул. Урожайная, 20. Частный сектор: ул. Каирбекова, 229-341,

ул. Дружбы, 7/1, 2-23,

ул. Зерновая, 12/1-12/5, 24-36, 2-22,

ул. Юности, 1-35,

ул. Яковлевой, 1-32,

ул. Урожайная, 18, 18б, 20. РП-УК (промзона) (работы на ВЛ) 21 и 22 октября 2025 года с 10:00 до 18:00 ТОО «Агропротрейд»,

РГУ «Учреждение № 40» КУИС МВД РК,

РГУ филиал «Енбек -Костанай»,

ИП Стецюк,

химсклад ТОО «Олжа-Агро».

КТП – Боровинских (работы на ТП)

21 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

ИП Боровинских по ул. Чайкиной, 85.

ТП – 65а (работы на ТП)

21 октября 2025 года с 10:00 до 14:00

Административное здание городского акимата по ул. Пушкина, 98,

центр развития «Айва»,

академия творчества ,

библиотека им. А. Пушкина,

фотосалон «Евгения»,

парикмахерская «Нина».

Спальный сектор:

ул. Амангельды, 85, 87,

ул. Дулатова, 91,

ул. Пушкина, 90, 92.

ТП – 456 (работы на ТП)

22 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Кафе «Погребок»,

магазин «Санур»,

ИП Весна,

ТОО «Нур Агзам»,

ТОО «Икерт»,

ИП Павлова.

Спальный сектор:

ул. Урицкого, 19,

ул. Майлина, 18, 24,

ул. Победы, 207,

ул. Амангельды, 198.

ТП – 252 (работы на ТП)

22 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Кафе «Блюз»,

аптека № 52,

СТО,

магазин «Анюта».

Спальный сектор:

ул. Гагарина, 15, 17, 19, 21.

Частный сектор:

ул. К. Маркса, 3-28, 18/2-18/8, 20/1-20/5, 24/1-24/6, 26/1-26/3,

ул. Рудненская, 89-112, 98/1,98а, 113/2-113/12,107/2-107/9,109/2-109/8,

ул. Водяная, 115/1-115/9,

ул. Гагарина, 24-38, 38а, 28/2-28/14,

пер. Ленинградский, 87, 87/1-87/11.

ТП – 98 (работы на ТП)

23 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

ЧУ КИНЭУ им. М. Дулатова ,

ИП «Фирменный установочный центр «Star line»,

ИП Илимжанова.

Частный сектор:

ул. Лесная, 1-15,

ул. Плеханова, 53-57,

ул. Рудненская, 54-82, 36/1-36/14,

ул. Ленинградская, 39-98, 39/2-39/12, 41/1-41/11, 47/3-47/9, 49/2-49/6,

ул. Хакимжановой, 87-99,

ул. Целинная, 35-48,

ул. Строительная, 41/1-41/12, 41-71,

ул. Чернышевского, 30-66, 59/1-59/4, 61/1-61/3.

Светофор:

ул. Чернышевского- КИНЭУ.

ВЛ – 10 кВ ТП-567 (работы на ВЛ)

23 октября 2025 года с 10:00 до 15:00

АЗС Гелиос № 7,

ИП Пономарев,

ТОО «Виитор»,

ТОО «СКВ -LTD»,

ИП Стальмаков,

ГЭК «Ветеран»,

ТОО «Аском и К»,

ТОО «Астык-трейд»,

ИП иПриречная.

ТП – 051 (работы на ТП)

24 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Детский сад № 17,

салон красоты «Энигма»,

«Виктория»,

стоматология «Дентал»,

казпочта № 10,

аптека «Фармация -Нео»,

«Био-сфера»,

Спальный сектор: