В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 20 по 24 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в четырнадцати районах областного центра.
В связи с плановыми работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП –85 (работы на ВЛ)
с 20 по 24 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Кирпичная, 1-39, 14/4-14/14,
- ул. Тобольская, 65-206, 107/1-107/31,
- ул. Краснопартизанская, 54-71,
- ул. Наримановская, 21/1-21/12, 23/1-2310, 19-27,
- ул. 8 Марта, 64-90,
- ул. Дачная, 1-38
КТП – 46 (работы на ТП)
20 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Детский сад «Аружан»,
- ТОО «Сайман-Карасу»,
- кафе «Компот-фуд»,
- «Салтанат»,
- ИП Хопта,
- столовая по ул. Шевченко, 35,
- гаражи по ул. Амангельды, 96,
- ИП Алматов,
- ИП Клышева,
- салон красоты «Раиса»,
- магазин «Инструмент»,
- «Умелец»,
- «Радиодетали».
Спальный сектор:
- ул. Победы, 60, 64,
- ул. Шевченко, 41, 47.
Частный сектор:
- ул. Победы, 41-141,
- ул. Козыбаева, 122-164,
- ул. Баймагамбетова, 178-249, 184/1-184/14.
Светофор:
- ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик,
- ул. Баймагамбетова – ул. Победы,
- ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина.
КТП – 109 (работы на ТП)
20 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Школа № 14,
- детский сад «Маленькая страна» по ул. Каирбекова, 149,
- ТОО «Картел»,
- ТОО «Райгаз»,
- ТОО «Стронхолдинг»,
- магазин «Продукты»,
- «Пальто»,
- «Ангел»,
- КФ ТОО «Гелиос».
Частный сектор:
- ул. Касымканова, 122-161, 140/1-140/6,
- пр. Абая, 205-262,
- ул. Каирбекова, 133-175,
- ул. Пролетарская, 27-55,
- ул. 5 Апреля, 138-193, 156/2-156/10,
- пр. Назарбаева, 29-57,
- ул. Шевченко, 32-58, 48/1-48/10.
ТП – 407 (работы на ТП)
20 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Казахское общество слепых»,
- магазин «Хороший»,
- «Диван-люкс»,
- магазин «Журавушка»,
- парикмахерская по ул. Чехова, 33.
Спальный сектор:
- ул. Чехова, 23.
Частный сектор:
- ул. Дощанова, 33-79,
- ул. Чехова, 18-43,
- ул. Журавлевой, 68-78,
- ул. 1 Мая, 1-33, 23/1-23/11.
Светофор:
- ул. Чехова – ул. Дощанова.
КТП –706 ж/м Амангельды (работы на ТП)
20 октября 2025 года с 10:00 до 15:00
- Магазин «Колокольчик»,
- «Жанар».
Частный сектор:
- ул. Целинная, 1-37,
- ул. Ленина, 2-38, 38а, 38б, 38/1,
- ул. Набережная, 1-11, 1/1, 3/1, 9/1, 7/1, 11/1, 5а.
ТП –224 (работы на ВЛ)
с 20 по 24 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Школа для малышей,
- почта по ул. Урожайная, 20.
Частный сектор:
- ул. Каирбекова, 229-341,
- ул. Дружбы, 7/1, 2-23,
- ул. Зерновая, 12/1-12/5, 24-36, 2-22,
- ул. Юности, 1-35,
- ул. Яковлевой, 1-32,
- ул. Урожайная, 18, 18б, 20.
РП-УК (промзона) (работы на ВЛ)
21 и 22 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Агропротрейд»,
- РГУ «Учреждение № 40» КУИС МВД РК,
- РГУ филиал «Енбек -Костанай»,
- ИП Стецюк,
- химсклад ТОО «Олжа-Агро».
КТП – Боровинских (работы на ТП)
21 октября 2025 года с 10:00 до 17:00
- ИП Боровинских по ул. Чайкиной, 85.
ТП – 65а (работы на ТП)
21 октября 2025 года с 10:00 до 14:00
- Административное здание городского акимата по ул. Пушкина, 98,
- центр развития «Айва»,
- академия творчества,
- библиотека им. А. Пушкина,
- фотосалон «Евгения»,
- парикмахерская «Нина».
Спальный сектор:
- ул. Амангельды, 85, 87,
- ул. Дулатова, 91,
- ул. Пушкина, 90, 92.
ТП – 456 (работы на ТП)
22 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Кафе «Погребок»,
- магазин «Санур»,
- ИП Весна,
- ТОО «Нур Агзам»,
- ТОО «Икерт»,
- ИП Павлова.
Спальный сектор:
- ул. Урицкого, 19,
- ул. Майлина, 18, 24,
- ул. Победы, 207,
- ул. Амангельды, 198.
ТП – 252 (работы на ТП)
22 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Кафе «Блюз»,
- аптека № 52,
- СТО,
- магазин «Анюта».
Спальный сектор:
- ул. Гагарина, 15, 17, 19, 21.
Частный сектор:
- ул. К. Маркса, 3-28, 18/2-18/8, 20/1-20/5, 24/1-24/6, 26/1-26/3,
- ул. Рудненская, 89-112, 98/1,98а, 113/2-113/12,107/2-107/9,109/2-109/8,
- ул. Водяная, 115/1-115/9,
- ул. Гагарина, 24-38, 38а, 28/2-28/14,
- пер. Ленинградский, 87, 87/1-87/11.
ТП – 98 (работы на ТП)
23 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- ЧУ КИНЭУ им. М. Дулатова,
- ИП «Фирменный установочный центр «Star line»,
- ИП Илимжанова.
Частный сектор:
- ул. Лесная, 1-15,
- ул. Плеханова, 53-57,
- ул. Рудненская, 54-82, 36/1-36/14,
- ул. Ленинградская, 39-98, 39/2-39/12, 41/1-41/11, 47/3-47/9, 49/2-49/6,
- ул. Хакимжановой, 87-99,
- ул. Целинная, 35-48,
- ул. Строительная, 41/1-41/12, 41-71,
- ул. Чернышевского, 30-66, 59/1-59/4, 61/1-61/3.
Светофор:
- ул. Чернышевского- КИНЭУ.
ВЛ – 10 кВ ТП-567 (работы на ВЛ)
23 октября 2025 года с 10:00 до 15:00
- АЗС Гелиос № 7,
- ИП Пономарев,
- ТОО «Виитор»,
- ТОО «СКВ -LTD»,
- ИП Стальмаков,
- ГЭК «Ветеран»,
- ТОО «Аском и К»,
- ТОО «Астык-трейд»,
- ИП иПриречная.
ТП – 051 (работы на ТП)
24 октября 2025 года с 10:00 до 18:00
- Детский сад № 17,
- салон красоты «Энигма»,
- «Виктория»,
- стоматология «Дентал»,
- казпочта № 10,
- аптека «Фармация -Нео»,
- «Био-сфера»,
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова, 381, 383, 385, 385/1, 387, 389, 387/1, 395,
- ул. Текстильщиков, 15, 17, 18, 19, 21, 23.
