В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?

19 октября 2025, 10:11 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 20 по 24 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в четырнадцати районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с плановыми работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП –85 (работы на ВЛ)

с 20 по 24 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

 Частный сектор:

  • ул. Кирпичная, 1-39, 14/4-14/14, 
  • ул. Тобольская, 65-206, 107/1-107/31, 
  • ул. Краснопартизанская, 54-71, 
  • ул. Наримановская, 21/1-21/12, 23/1-2310, 19-27, 
  • ул. 8 Марта, 64-90, 
  • ул. Дачная, 1-38

КТП – 46 (работы на ТП)

20 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Детский сад «Аружан», 
  • ТОО «Сайман-Карасу», 
  • кафе «Компот-фуд», 
  • «Салтанат», 
  • ИП Хопта, 
  • столовая по ул. Шевченко, 35, 
  • гаражи по ул. Амангельды, 96, 
  • ИП Алматов, 
  • ИП Клышева, 
  • салон красоты «Раиса», 
  • магазин «Инструмент», 
  • «Умелец», 
  • «Радиодетали».

Спальный сектор:

  • ул. Победы, 60, 64, 
  • ул. Шевченко, 41, 47.

Частный сектор:

  • ул. Победы, 41-141,
  • ул. Козыбаева, 122-164, 
  • ул. Баймагамбетова, 178-249, 184/1-184/14.

Светофор:

  • ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Победы,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина.

КТП – 109 (работы на ТП)

20 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Школа № 14, 
  • детский сад «Маленькая страна» по ул. Каирбекова, 149, 
  • ТОО «Картел», 
  • ТОО «Райгаз», 
  • ТОО «Стронхолдинг», 
  • магазин «Продукты», 
  • «Пальто», 
  • «Ангел», 
  • КФ ТОО «Гелиос».

Частный сектор:

  • ул. Касымканова, 122-161, 140/1-140/6, 
  • пр. Абая, 205-262, 
  • ул. Каирбекова, 133-175, 
  • ул. Пролетарская, 27-55, 
  • ул. 5 Апреля, 138-193, 156/2-156/10, 
  • пр. Назарбаева, 29-57, 
  • ул. Шевченко, 32-58, 48/1-48/10.

ТП – 407 (работы на ТП)

20 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Казахское общество слепых», 
  • магазин «Хороший», 
  • «Диван-люкс», 
  • магазин «Журавушка», 
  • парикмахерская по ул. Чехова, 33.

Спальный сектор:

  • ул. Чехова, 23.

Частный сектор:

  • ул. Дощанова, 33-79, 
  • ул. Чехова, 18-43, 
  • ул. Журавлевой, 68-78, 
  • ул. 1 Мая, 1-33, 23/1-23/11.

Светофор:

  • ул. Чехова – ул. Дощанова. 

КТП –706 ж/м Амангельды (работы на ТП)

20 октября 2025 года с 10:00 до 15:00

  • Магазин «Колокольчик», 
  • «Жанар».

Частный сектор:

  • ул. Целинная, 1-37, 
  • ул. Ленина, 2-38, 38а, 38б, 38/1, 
  • ул. Набережная, 1-11, 1/1, 3/1, 9/1, 7/1, 11/1, 5а. 

ТП –224 (работы на ВЛ)

с 20 по 24 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Школа для малышей, 
  • почта по ул. Урожайная, 20.

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова, 229-341, 
  • ул. Дружбы, 7/1, 2-23, 
  • ул. Зерновая, 12/1-12/5, 24-36, 2-22, 
  • ул. Юности, 1-35, 
  • ул. Яковлевой, 1-32, 
  • ул. Урожайная, 18, 18б, 20.

РП-УК (промзона) (работы на ВЛ)

21 и 22 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Агропротрейд», 
  • РГУ «Учреждение № 40» КУИС МВД РК, 
  • РГУ филиал «Енбек -Костанай»,
  • ИП Стецюк, 
  • химсклад ТОО «Олжа-Агро». 

КТП – Боровинских (работы на ТП)

21 октября 2025 года с 10:00 до 17:00

  • ИП Боровинских по ул. Чайкиной, 85. 

ТП – 65а (работы на ТП)

21 октября 2025 года с 10:00 до 14:00

  • Административное здание городского акимата по ул. Пушкина, 98,
  • центр развития «Айва», 
  • академия творчества
  • библиотека им. А. Пушкина, 
  • фотосалон «Евгения», 
  • парикмахерская «Нина».

Спальный сектор:

  • ул. Амангельды, 85, 87, 
  • ул. Дулатова, 91, 
  • ул. Пушкина, 90, 92.

ТП – 456 (работы на ТП)

22 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Кафе «Погребок», 
  • магазин «Санур», 
  • ИП Весна, 
  • ТОО «Нур Агзам», 
  • ТОО «Икерт», 
  • ИП Павлова.

Спальный сектор:

  • ул. Урицкого, 19, 
  • ул. Майлина, 18, 24, 
  • ул. Победы, 207, 
  • ул. Амангельды, 198.

ТП – 252 (работы на ТП)

22 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Кафе «Блюз», 
  • аптека № 52,
  • СТО, 
  • магазин «Анюта».

Спальный сектор:

  • ул. Гагарина, 15, 17, 19, 21.

Частный сектор:

  • ул. К. Маркса, 3-28, 18/2-18/8, 20/1-20/5, 24/1-24/6, 26/1-26/3, 
  • ул. Рудненская, 89-112, 98/1,98а, 113/2-113/12,107/2-107/9,109/2-109/8, 
  • ул. Водяная, 115/1-115/9, 
  • ул. Гагарина, 24-38, 38а, 28/2-28/14, 
  • пер. Ленинградский, 87, 87/1-87/11.

ТП – 98 (работы на ТП)

23 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • ЧУ КИНЭУ им. М. Дулатова
  • ИП «Фирменный установочный центр «Star line», 
  • ИП Илимжанова.

Частный сектор:

  • ул. Лесная, 1-15, 
  • ул. Плеханова, 53-57, 
  • ул. Рудненская, 54-82, 36/1-36/14, 
  • ул. Ленинградская, 39-98, 39/2-39/12, 41/1-41/11, 47/3-47/9, 49/2-49/6, 
  • ул. Хакимжановой, 87-99, 
  • ул. Целинная, 35-48, 
  • ул. Строительная, 41/1-41/12, 41-71, 
  • ул. Чернышевского, 30-66, 59/1-59/4, 61/1-61/3.

Светофор:

  • ул. Чернышевского- КИНЭУ. 

ВЛ – 10 кВ ТП-567 (работы на ВЛ)

23 октября 2025 года с 10:00 до 15:00

  • АЗС Гелиос № 7, 
  • ИП Пономарев, 
  • ТОО «Виитор», 
  • ТОО «СКВ -LTD», 
  • ИП Стальмаков, 
  • ГЭК «Ветеран», 
  • ТОО «Аском и К», 
  • ТОО «Астык-трейд», 
  • ИП иПриречная. 

ТП – 051 (работы на ТП)

24 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

  • Детский сад № 17, 
  • салон красоты «Энигма», 
  • «Виктория», 
  • стоматология «Дентал», 
  • казпочта № 10, 
  • аптека «Фармация -Нео», 
  • «Био-сфера»,

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова, 381, 383, 385, 385/1, 387, 389, 387/1, 395, 
  • ул. Текстильщиков, 15, 17, 18, 19, 21, 23. 