Камбэком обернулся матч "Тобола" против команды из Талдыкоргана в КПЛ
В матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) костанайский "Тобол" на выезде обыграл "Жетысу" из Талдыкоргана со счётом 2:1, передают Vesti.kz.
Фото instagram.com/fctobol
Хозяева открыли счёт уже на 4-й минуте — отличился защитник Сослан Такулов, воспользовавшийся неразберихой у ворот гостей. После перерыва игра изменилась: костанайцы прибавили в темпе и сумели переломить ход встречи.
На 55-й минуте защитник Марко Вукчевич сравнял счёт, а спустя 11 минут нападающий Николай Сигневич вывел "Тобол" вперёд — этот гол стал победным.
Команда Нурбола Жумаскалиева одержала волевую победу 2:1 и набрала 53 очка, укрепившись на третьем месте в таблице. Костанайцы продолжают погоню за "Астаной", которая сегодня, 19 октября, сыграет важный матч против "Актобе".
"Жетысу", под руководством Самата Смакова, с 21 очком остаётся на 12-й позиции и ведёт борьбу за сохранение места в КПЛ.
