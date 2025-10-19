В матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) костанайский "Тобол" на выезде обыграл "Жетысу" из Талдыкоргана со счётом 2:1, передают Vesti.kz.

Фото instagram.com/fctobol

Хозяева открыли счёт уже на 4-й минуте — отличился защитник Сослан Такулов, воспользовавшийся неразберихой у ворот гостей. После перерыва игра изменилась: костанайцы прибавили в темпе и сумели переломить ход встречи.

На 55-й минуте защитник Марко Вукчевич сравнял счёт, а спустя 11 минут нападающий Николай Сигневич вывел "Тобол" вперёд — этот гол стал победным.

Команда Нурбола Жумаскалиева одержала волевую победу 2:1 и набрала 53 очка, укрепившись на третьем месте в таблице. Костанайцы продолжают погоню за "Астаной", которая сегодня, 19 октября, сыграет важный матч против "Актобе".

"Жетысу", под руководством Самата Смакова, с 21 очком остаётся на 12-й позиции и ведёт борьбу за сохранение места в КПЛ.