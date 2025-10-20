В Казахстане обратились к представителям государственных органов с предложением по Налоговому кодексу, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

В петиции бизнес и гражданское общество страны обратились к представителям правительства, Парламента, Комитета государственного дохода Министерства финансов, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" с просьбой пересмотреть пункт 16 статьи 286 Налогового кодекса (расходы налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг).

В документе отмечается, что данный пункт фактически исключает возможность признания расходов компаний по сделкам с контрагентами, работающими на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощённой декларации.

Какие негативные последствия

По мнению заявителей петиции, если не пересмотреть указанный пункт Налогового кодекса, то это приведёт к следующим негативным последствиям:

Ограничение выбора контрагентов - компании будут вынуждены отказываться от работы с малым и средним бизнесом, который находится на упрощённой системе налогообложения.

Рост цен и монополизация - искусственное сужение круга поставщиков неминуемо повлечёт повышение стоимости товаров и услуг.

Подрыв доверия к реформе - бизнес будет воспринимать это как дискриминацию малого бизнеса и перекладывание налоговой нагрузки на покупателей.

Сокращение налоговой базы - малые предприятия будут терять клиентов, уходить в тень или прекращать деятельность, что противоречит целям налоговой реформы.

Какие предлагаются решения

Составители петиции предлагают несколько возможных решений:

Исключить пункт 16 статьи 286 Налогового кодекса как ограничивающий права налогоплательщиков на признание расходов.

В качестве альтернативы сохранить право на вычет расходов при условии подтверждения сделки первичными бухгалтерскими документами (счета-фактуры, акты, накладные, платёжные документы).

Организовать широкое общественное обсуждение данного положения с участием бизнеса, экспертов и представителей государственных органов до его практического применения.

В качестве обоснований они озвучивают следующие пункты:

Специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации является законным и закреплён самим Налоговым кодексом.

Недопустимо одновременно разрешать субъектам работать на СНР и наказывать их контрагентов запретом учитывать расходы.

Подобные ограничения противоречат принципам справедливости, равенства и стимулирования предпринимательства, закреплённым в Конституции и Налоговом кодексе.

"Мы призываем Правительство и Парламент Республики Казахстан: отменить или пересмотреть пункт 16 статьи 286 Налогового кодекса, сохранить баланс интересов государства и бизнеса, укрепить доверие предпринимательского сообщества к налоговой реформе", - говорится в петиции.

Петиция адресована Министерству национальной экономики и находится на модерации на государственном портале ePetition.

Напомним, что с 2026 года в Казахстане вводят новый налоговый режим, будет повышена ставка НДС, понижен порог для плательщиков и отменены льготы. Правительство объясняет это необходимостью увеличить поступления в бюджет, без чего невозможно стабилизировать экономику и закрыть социальные расходы.