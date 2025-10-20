19 октября вблизи ТЭЦ города Рудного было зарегистрировано возгорание сухой травы и камыша на площади около 1 гектара, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. Но информация о происшествии на экстренные номера «101» и «112» не поступала. Сотрудники комбината справились сами, передает ИА "Город".

- После получения сведений о факте возгорания на место выезжали сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям города Рудного для проведения проверки и выяснения обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в ДЧС.- Возгорание оперативно ликвидировано силами сотрудников АО «ССГПО» в 19.38.

Пострадавших в пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.