Пожар в районе ТЭЦ произошел в Рудном
20 октября 2025, 15:13 | Происшествия
19 октября вблизи ТЭЦ города Рудного было зарегистрировано возгорание сухой травы и камыша на площади около 1 гектара, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. Но информация о происшествии на экстренные номера «101» и «112» не поступала. Сотрудники комбината справились сами, передает ИА "Город".
- После получения сведений о факте возгорания на место выезжали сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям города Рудного для проведения проверки и выяснения обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в ДЧС.- Возгорание оперативно ликвидировано силами сотрудников АО «ССГПО» в 19.38.
Пострадавших в пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.
Последние новости
20.10.25 20:49 Тарифы на воду будут считать по-новому в Казахстане
20.10.25 19:00 Александр ОЛЕЙНИК: Энтузазизм закончился
20.10.25 17:04 Погода ближайших двух дней в Костанайской области
20.10.25 16:45 Вице-министр искусственного интеллекта проведет встречу с жителями Костанайской области
20.10.25 16:24 500 тысяч за оформление "народного зимнего двора" - Новогодний конкурс объявили в Костанае
20.10.25 13:52 Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
20.10.25 12:49 Костанайка трижды попалась на уловки интернет-мошенников и потеряла более 19 млн тенге
20.10.25 09:31 Гашиш в особо крупном размере нашли в гараже у костанайца
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.