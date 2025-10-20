После первого раза сотрудники полиции провели с ней беседу, но уже в следующем году она добровольно перевела мошенникам более 4 млн тенге. А осенью 2025 года нашла объявление о помощи в возврате присвоенных мошенниками денег и перевела еще 13 млн.

40% всех зарегистрированных за 9 месяцев преступлений в Костанае относятся к интернет-мошенничеству. Об этом сообщил начальник городского управления полиции Болат ИМАНОВ сегодня, 20 октября, на аппаратном совещании горакимата.

- За 9 месяцев и 17 дней на территории города зарегистрировано 789 фактов интернет-мошенничества, что больше, чем в прошлом году, на 24%, - сказал он. - Сумма нанесенного ущерба составила 1 700 000 000 тенге. В среднем ежемесячно жители города добровольно сами перечисляют мошенникам около 190 млн тенге. Это только официально. Единственным способом борьбы является проведение профилактических работ с населением. Но наши жители до сих пор попадаются и по несколько раз. В 2022 году к нам обратилась жительница нашего города. Провели с ней беседу, объяснили. И в 2023 году она добровольно находит в соцсетях объявление об инвестициях, туда вкладывает больше 4 млн тенге. И по сентябрь 2025 года она вкладывала инвестиции. Общая сумма ущерба - 19 млн тенге. И в третий раз она сама находит в соцсетях объявление о том, что ей помогут вывести деньги, которые забрали интернет-мошенники. Только за этот год она внесла им порядка 13 млн тенге.

Наиболее распространенным видом интернет-мошенничества, по словам Иманова, по-прежнему остаются звонки от лица различных служб:

- Когда вам звонят и представляются сотрудниками сотовой связи, горгаза, энергосбыта и сообщают о том, что у вас истекает срок СИМ-карты, либо вашего счетчика. После этого поступает СМС-код, потерпевшие добровольно диктуют его и после этого поступает звонок - мошенники начинают раскручивать.

Болат Иманов рассказал о новом виде интернет-мошенничества:

- Звонят и представляются сотрудниками ЕНПФ и сообщают о том, что за последние два месяца вам перестали поступать пенсионные отчисления. Поступают СМС-коды, наши жители, как всегда, необдуманно отправляют все СМС-коды, после этого поступает звонок.

Заместитель начальника управления департамента полиции Костанайской области Олжас МАГЫПАРОВ сделал ремарку об СМС-кодах от мошенников:

- Продиктованный СМС-код никакого доступа к денежным средствам или оформлению кредита не приведет. Это является предлогом для дальнейших мошеннических схем.

Магыпаров также пояснил:

- В госслужбе самая распространенная схема - когда злоумышленники дублируют WhatsApp руководителя, ставят аватарку руководителя и сообщают, что с вами сейчас свяжутся сотрудники Комитета национальной безопасности или сотрудниками налоговой инспекции. Якобы по вашему счету проходили переводы в террористические организации и нужно следовать инструкцям.

С 16 сентября в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность за предоставление банковских карт злоумышленникам.

- Затрудняет раскрытие данных преступлений то, что злоумышленникинаходятся за пределами республики, - отметил Магыпаров, - и то, что жители нашего города создают сами благоприятные условия для совершения мошеннических действий. Только за сентябрь нашим управлением на территории города задержано 25 молодых людей, которые продавали свои номера в WhatsApp для злоумышленников. За плату от 5 до 30 долларов сдавали в аренду.

Фото автора