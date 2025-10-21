В Казахстане в 2026 году стоимость тарифных планов казахстанских операторов связи может увеличиться. Причины — повышение затрат операторов, увеличение спроса на интернет и грядущее повышение НДС, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Главный административный директор АО "Казахтелеком" Ержан Мейрамов напомнил, что в правилах оказания услуг сотовой связи предусмотрена возможность пересмотра тарифов при наличии экономического обоснования.

"Тариф включает в себя ряд затрат операторов, в том числе на электроэнергию и приобретение оборудования. Если эти затраты повышаются, это не может не повлиять на рост цен", — пояснил Мейрамов.

О необходимости пересмотра тарифов рассказал и председатель правления АО "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2, Altel) Александр Бабичев.

"Операторы повышают цены не потому, что им вдруг захотелось. Главная причина — растущий спрос на интернет, за которым не успевает развитие инфраструктуры. Мы вынуждены большими темпами инвестировать в сеть — базовые станции, дата-центры, кеш-сервера. Всё это капиталоемкие элементы, и закупается оборудование в валюте", — отметил он.

По словам Бабичева, компании уже находятся в стадии бюджетного планирования на следующий год и при этом учитывают экономические и налоговые изменения, включая повышение НДС и инфляционные ожидания.

"Мы рассматриваем возможность корректировки тарифных планов. Думаю, стоит ориентироваться на повышение примерно на 15–20 процентов", — добавил председатель правления.

Президент холдинга Beeline Kazakhstan Евгений Настрадин заявил, что компания планирует изменить цены в январе.

"В следующем году всех нас ожидает повышение НДС, это очень значимый фактор, который повлияет на отрасль в размере 35–40 миллиардов тенге. Мы планируем изменение цен в январе. В этом году клиентам повышения ожидать не стоит. Размер увеличения составит 15–20 процентов", — сообщил Настрадин.

Председатель правления АО "Кселл" Аскар Жамбакин подчеркнул, что пересмотр тарифов возможен, если изменения в налогах и экономике окажутся существенными.

"У нас есть социальные тарифы, которые не изменятся до конца 2026 года — по ним действует заморозка. Сейчас мы проводим расчёты, и клиенты будут уведомлены об изменениях заранее, в соответствии с законодательством", — сказал Жамбакин.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев в свою очередь напомнил, что государство не регулирует тарифы напрямую и решение об их изменении принимают сами операторы связи.