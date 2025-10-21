Изменения планируют ввести в пилотном режиме с 1 января следующего года в нескольких регионах, сообщает Informburo.kz





Суд присяжных могут наделить правом досрочно освобождать осуждённых в Казахстане. Соответствующий законопроект инициировали депутаты мажилиса.

Мажилисмены предложили внести изменения в порядок условно-досрочного освобождения. Согласно законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дальнейшего совершенствования уголовного законодательства", суд присяжных могут наделить правом принимать решение:

об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания;

о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

о сокращении срока назначенного наказания.

- Суды обязаны следовать букве закона и освобождать по УДО, в том числе осуждённых за тяжкие и особо преступления. Эти вопросы решаются без участия общественности. Ходатайства подаются осуждёнными напрямую в суд. Рассматриваются судами с участием ограниченного круга лиц. Общественность в этом процессе никак не участвуют. Прокурор только уведомляется. Предлагается применить иной подход – передать суду с участием присяжных заседателей функции по рассмотрению обращений граждан по вопросам УДО и замены неотбытой части наказания более мягким видом (ЗМН), - говорится в документе.

Ходатайства осуждённых будет рассматривать суд с участием шести присяжных заседателей и одного судьи.

Аналогичный механизм уже применяют в Великобритании, Франции, Новой Зеландии, Канаде и других странах. Международный опыт показал положительные результаты, отмечают депутаты.

- К примеру, в США поведение осуждённого оценивает не суд, а специальные комиссии при губернаторах. До слушания дела об УДО осуждённый должен подготовить план своего пребывания на свободе (указывается, где и с кем он будет проживать, чем заниматься и так далее). В комиссии входят психиатры, бывшие судьи, представители уголовно-исполнительной системы, в отдельных странах - бывшие осуждённые, - заявили мажилисмены.

Изменения планируют ввести с 1 января 2026 года в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и Шымкенте. Действовать они будут до 1 января 2028 года.

- Предлагается в порядке пилотного проекта изучить вопрос применения судами с участием присяжных заседателей функций по рассмотрению обращений граждан по вопросам УДО и ЗМН в течение двух лет и только в определённых регионах, где нагрузка достаточная для проведения пилотного проекта, - следует из документа.