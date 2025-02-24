На заседании 20 февраля прошли прения сторон, а 21 февраля суд принял решение по этому делу. Какое именно, почему и какие аргументы приводили стороны в прениях - читайте в материале «НГ».

В ночь с 6 на 7 июня 2024 года Андрей Гуляев отдыхал в кафе в центре города с четырьмя знакомыми. На улице подрался с одним из них, был доставлен в больницу, и через 23 дня умер.

Оксана Колесниченко/Фото из архива "НГ"



Оксана КОЛЕСНИЧЕНКО представляет в суде интересы общего с Андреем Гуляевым сына. В октябре прошлого года она рассказала «НГ» о событиях той ночи. По словам женщины, на записи камеры видеонаблюдения торгового ларька в Сити-центре видно, что мужчины, выйдя из кафе, сели в автомобиль одного из знакомых Гуляева, но никуда не поехали. В какой-то момент двое знакомых - подсудимый Валерий ЮНАЕВ и свидетельница Алена ШПАК - поссорились, девушка направилась по пр. Аль-Фараби по направлению к филиалу АО "Казахтелеком".

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- Юнаев, Гуляев и свидетельница Жуйкова направились вслед за ушедшей Шпак. Юнаев стал её избивать, Андрей за неё заступился, - сообщала «НГ» Колесниченко. - Юнаев нанес ему один удар в область лица, Гуляев упал и ударился головой об асфальт.

По данным судмедэкспертизы, у погибшего была сломана кость носа и произошел линейный перелом затылочной кости справа с переходом на основание черепа.

Юнаева обвиняли по ч. 1 ст. 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности». Дело рассматривали в суде №2 Костаная.

Ранее по делу допросили потерпевшего - брата погибшего Александра ГУЛЯЕВА, а также судмедэксперта и свидетелей конфликта между Андреем Гуляевым и Валерием Юнаевым.

На заседании 20 февраля Колесниченко и её адвокат Олег МЕЛЬНИКОВ заявили о составлении гражданского иска к Юнаеву о возмещении в пользу сына погибшего Гуляева материального ущерба в размере 649 125 тенге (расходы на поминки и приобретение памятника) и компенсацию морального вреда в пользу Колесниченко в размере 10 млн тенге. Ранее брат погибшего также заявлял о гражданском иске о возмещении морального ущерба в размере 30 млн тенге.

Адвокат брата - Александар Гуляева - Мила НАВАСАРДЯН поддержала иск коллеги, а адвокат Юнаева Олег МАЛЬКОВ не согласился - отметил, что «сын погибшего даже не видел отца, так как Колесниченко с ним проживала отдельно».

- В судебных заседаниях все доказательства виновности Юнаева нашли свои подтверждения. Подсудимый не осознавал, что его действия могут привести к смерти Гуляева, хотя при должной внимательности и предусмотрительности мог и должен был это предвидеть, - выступила в прениях гособвинитель Бахытгуль ТУГАМБАЕВА. - Прошу суд признать Юнаева виновным по ч. 1 ст. 104 УК РК и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения в учреждении уголовно-исполнительной системы (УИС) максимальной безопасности.

Мельников и Навасардян с такими доводами согласились лишь частично (только с тем, что Юнаев виновен в преступлении):

- Юнаева обвиняют в причинении смерти по неосторожности, мы же считаем, что в действиях подсудимого содержатся признаки ч. 3 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», - пояснил свою позицию адвокат Олег Мельников. - Именно нанесение Юнаевым Гуляеву телесного повреждения в виде перелома носа состоит в прямой причинно-следственной связи со смертью, что исключает её причинение по неосторожности. Прошу суд выйти из прений и назначить предварительное слушание, из которого данное дело возвратить прокурору для пересоставления обвинительного акта на более тяжкое преступление.

Он также отметил, что «подсудимый вел себя агрессивно по отношению и к свидетелям (в частности к Шпак), и к погибшему, и, по показаниям свидетелей Шпак и Жуйковой, был в состоянии алкогольного опьянения, при этом мог осознавать реальность и отвечать за свои действия».

Мила Навасардян поддержала коллегу, в прениях также говорила о наличии у Юнаева мотива и умысла для совершения преступления, что он ударил Гуляева специально, был настроен по отношению к нему агрессивно. Попросила максимально возможное наказание по ч. 3 ст. 106 УК РК (лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой - «НГ»).

- До случившегося мы жили полноценной жизнью, которая была наполнена яркими моментами, радостью и счастливыми эмоциями, но в одно мгновение наша семья лишилась всего этого… Любовь между Андреем и его сыном Богданом была неописуемой, ведь это был его долгожданный и единственный сын, их связь была очень крепкой и надежной… - эмоционально выступила в суде Оксана Колесниченко и заплакала. - Когда я узнала о том злополучном случае, это сразу привело меня к нервному потрясению, моё состояние стало тревожным… Богдану сегодня исполнилось только 5 лет и это его первый день рождения без отца… Я прошу суд наказать Юнаева по ч. 3 ст. 106 УК РК.

Потерпевший Александр Гуляев в прениях не выступал - сослался на плохое самочувствие, вместо него выступала его жена и представитель Елена ГУЛЯЕВА. Она также говорила о том, что Юнаев той ночью был пьян и вел себя агрессивно.

- Хочу, чтобы когда выносили приговор, по полной мере его наказали по ч. 3 ст. 106 УК РК, - подытожила Гуляева.

- Я себя считаю виноватым, не отрицаю. Вину признаю полностью… В своей жизни я сидел, были такие моменты, но сейчас я научился работать, зарабатывать деньги, я семью построил… - высказался в прениях и сказал своё последнее слово Валерий Юнаев. Затем обратился к Колесниченко и снова к судье. - Ещё раз извиняюсь, Оксан, я признаю потерпевшим маленького ребёнка… На усмотрение своё - что дадите, то дадите.

Адвокат Юнаева Олег Мальков с позицией своих оппонентов по наказанию его подзащитного не согласился:

- Если есть обвинительный акт и квалификация, то как можно выйти из прений?! Это настоящий правовой нонсенс! По ст. 104 УК РК максимальный срок наказания - 3 года лишения или ограничения свободы на тот же срок. Теперь по тому, что Юнаев якобы был пьян, - наличие алкогольного опьянения устанавливается только путем медицинского освидетельствования, - парировал он и подытожил. - Есть экспертиза, видео и соответствующие показания свидетелей, поэтому считаю, что квалификация тут обоснована и прошу назначить наказание Юнаеву, связанное с ограничением свободы, что предусмотрено этой статьей.

21 февраля в суде огласили приговор:

- Признать Валерия Юнаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 104 УК РК и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении максимальной безопасности, - огласила приговор судья Анара ШАЙМУРУНОВА. - Гражданские иски потерпевшего Гуляева удовлетворить частично, взыскать с Юнаева в его пользу 2 млн 800 тысяч тенге в счёт возмещения компенсации морального вреда. В пользу Колесниченко взыскать с Юнаева 2 млн 500 тыс. тенге в счёт возмещения компенсации причинённого морального вреда и материального ущерба - 649 125 тенге. А также расходы на законного представителя 320 тыс. тенге - всего 3 млн 469 тыс. 125 тенге.

Она пояснила, почему суд принял такое решение.

- Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, которые были очевидцами преступления, а также протоколом осмотра места происшествия и заключением судмедэкспертиз. Их выводы опровергли доводы о переквалификации обвинения по ч. 3 ст. 106 УК РК, поскольку телесные повреждения на трупе Гуляева в виде закрытой черепно-мозговой травмы состоят в прямой причинной связи с наступлением смерти. При этом эти повреждения он получил в результате падения с высоты собственного роста с последующим ударом о твердую поверхность после нанесения ему Юнаевым удара кулаком, при котором было признано дополнительное ускорение, из-за чего Гуляев не устоял на ногах и упал на асфальт, - пояснила Шаймурунова. - Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание Юнаева, суд признал: наличие у него психического расстройства - эмоционально-неустойчивого расстройства личности пограничного типа, чистосердечное раскаяние и наличие у него малолетнего ребёнка. При этом по делу отсутствует медицинское освидетельствование об установлении у Юнаева во время совершения им преступления алкогольного опьянения.

- Кто теперь будет моего ребёнка содержать?! Год и шесть месяцев запросили! - эмоционально прокомментировала приговор Колесниченко.

- Адвокатов нормальных надо было нанимать, - ответил ей Юнаев, которого в наручниках выводили из зала судебного заседания.

Фото Андрея СКИБЫ