В ночь с 6 на 7 июня 2024 года Андрей Гуляев отдыхал в кафе в центре города с четырьмя знакомыми. На улице подрался с одним из них, был доставлен в больницу и через 23 дня умер. В январе 2025 года суд № 2 Костаная начал разбираться в этой истории.

Оксана КОЛЕСНИЧЕНКО представляет в суде интересы их общего с Андреем Гуляевым сына. В октябре прошлого года она рассказывала «НГ» о событиях той ночи. По словам женщины, в записи камеры видеонаблюдения торгового ларька в Сити-центре видно, что мужчины, выйдя из кафе, сели в автомобиль одного из знакомых Гуляева, но никуда не поехали. В какой-то момент двое знакомых - подсудимый Валерий ЮНАЕВ и Алена Шпак - поссорились, девушка направилась по пр. Аль-Фараби. Далее запись прерывается.

- Юнаев, Гуляев и еще одна девушка направились вслед за ушедшей Шпак. Юнаев стал ее избивать, Андрей за нее заступился, - сообщала «НГ» Колесниченко. - Юнаев нанес ему один удар в область лица, Гуляев упал и ударился головой об асфальт.

По данным судмедэкспертизы, у погибшего была сломана кость носа и произошел линейный перелом затылочной кости справа с переходом на основание черепа.

Сейчас Юнаева обвиняют по ч. 1 ст. 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».

21 января заседание суда началось с допроса потерпевшего, брата погибшего Александра ГУЛЯЕВА. О том, что его брат находится в больнице, он узнал от Оксаны Колесниченко.

- Она позвонила и также рассказала, что тем утром ей звонил Юнаев и сказал, что они с Андреем подрались и он его избил, - сообщил потерпевший. - Когда брат был в больнице, я каждый день приезжал, разговаривал с врачами. Они сказали, что брат в тяжелой коме. Сказали, что его избили и навряд ли это был один или два удара, потому что он у него голова была вся синяя, руки были в крови! Сказали готовиться к похоронам… Когда брат умер, я потерял сон, неоднократно обращался в больницу из-за этого, были головные боли.

Александр Гуляев утверждает, что Юнаев угрожал ему после того, как брат попал в больницу:

- Когда он подъехал к нашему дому, у меня сосед буянил, поэтому я выскочил, слышал только, как Юнаев говорил моей супруге: «Поубиваю вас». Говорил, что «будете все там лежать, если будете ходить, добиваться». Соседи сказали ему, что приедет полиция, он сел в машину и уехал. Я боялся и переживал за детей и супругу, что он опять угрожать начнет! Жена написала заявление в полицию.

Потерпевший заявил гражданский иск о возмещении морального ущерба в размере 30 млн тенге. Он просит лишить подсудимого свободы.

Юнаев парировал: соседа потерпевшего судили по административному делу, и он ознакомился с записями камер видеонаблюдения в тот день, видеодоказательств о том, как он угрожал потерпевшим, на них не было.

- Я привез к другому подъезду друга - Бекишева. Видел, что они там пьяные дрались - Гуляев и его сосед. Потерпевший выбежал с ножом, у него его выхватили, - рассказал свою версию Валерий Юнаев. - Потом я рассказал Гуляеву, что был несчастный случай (произошедшее с Андреем Гуляевым - «НГ»). После этого я сел в машину и уехал домой. Ничего там не происходило, я там слова никому не говорил!

Он добавил, что работал в сфере ритуальных услуг и предлагал потерпевшим свою помощь в погребении Андрея Гуляева,

В суде долго выясняли, выплачивал ли Юнаев Александру Гуляеву компенсацию после смерти его брата или нет. Потерпевший пояснил, что подсудимый дал ему 50 000 тенге, но в качестве долга. Юнаев сказал, что давал деньги Гуляеву по его просьбе, а тот тратил их на «баню и отдых с девушками». Потерпевший это отрицал.

Адвокат подсудимого Олег МАЛЬКОВ продемонстрировал аудиозапись, на которой мужчина с голосом, похожим на голос Александра Гуляева, подтверждал слова Юнаева.

Оксана Колесниченко рассказала в суде, что в ночь с 6 на 7 июня ждала Андрея Гуляева дома. Утром увидела пропущенные звонки от Валерия Юнаева.

- Я перезвонила. Он пояснил, что они с Андреем подрались и что Гуляев сейчас находится в реанимации, - сообщила Колесниченко. - Когда я разговаривала в больнице с врачами, они сказали, что шансов на выживание у Андрея нет. В больнице я увидела его - весь в трубках, на руках и ногах была кровь, разорвана губа. Я узнала от следователя, что погибший Гуляев заступился за Алену Шпак, так как Юнаев ее оскорбил и побил.

По ее словам, Юнаев не предлагал помощь и даже не выразил соболезнования. Колесниченко попросила лишить подсудимого свободы и удовлетворить гражданский иск Александра Гуляева в полном объеме.

Она также рассказала, что Андрей Гуляев занимался ремонтом машин и Юнаев к нему обращался. Вместе проводили застолья. На момент трагедии Андрей жил отдельно, но периодически приходил к ней в гости.

В суде Колесниченко доказывала, что действительно является матерью общего с Андреем Гуляевым ребенка, так как адвокат Юнаева сомневался в этом.

Гособвинитель Бахытгуль ТУГАМБАЕВА хотела допросить представителя потерпевшего - его супругу Елену Гуляеву. Но Олег Мальков заявил отвод, так как Александр Гуляев дееспособен и может сам защищать свои права.

Судья Анара ШАЙМУРУНОВА ответила, что разберется в этом вопросе. Позже Оксана Колесниченко сообщила «НГ», суд отклонил ходатайство об отводе Елены Гуляевой.

Прокурор ознакомила суд с записями видеокамер наблюдения, установленных на здании АО «Казахтелеком». На кадрах видно, что остановился автомобиль и к нему идет мужчина. Тугамбаева пояснила: согласно протоколу, это был Юнаев. Подсудимый этого не отрицал. К автомобилю также подходят две девушки - Жилкова и Шпак. Из автомобиля выходят люди, вся компания какое-то время стоит возле машины. Подсудимый пояснил, что затем он со своим другом Бекишевым отошли - Юнаев просил его, чтобы тот отвез Гуляева домой. В этот момент случился конфликт с Аленой Шпак. Юнаев пояснил, что они с Бекишевым пошли успокаивать девушку, так как ранее он дал ей подзатыльник за то, что та его «послала». Возле девушки находился Гуляев. Компания выясняет отношения, после чего двое мужчин проходят в кафе. Затем между Гуляевым и Юнаевым происходит драка и Гуляев падает на землю. В сторону Шпак летит предмет, похожий на бутылку, и разбивается. Она отбегает. Юнаев пытается бежать за ней, но его держит Бекишев. Подсудимый пояснил: он бежал, «чтобы извиниться перед Шпак».

Следующее заседание назначено на 31 января.

Фото Андрея СКИБЫ