В ночь с 6 на 7 июня 2024 года житель Костаная Андрей Гуляев отдыхал с четырьмя знакомыми в кафе «Старый город». Подрался с одним из них и после получения травм был доставлен в больницу. Через 23 дня умер. Потерпевшая, мать их общего ребенка Оксана КОЛЕСНИЧЕНКО считает, что в следствии по делу есть много нарушений.

По словам женщины, в записи камеры видеонаблюдения торгового ларька в Сити-центре мужчины, выйдя из кафе, сели в автомобиль одного из знакомых Гуляева, но никуда не поехали. Все находились в состоянии опьянения. В какой-то момент двое знакомых - Юнаев и Шпак - поссорились, девушка направилась по пр. Аль-Фараби. Далее запись прерывается.

- Юнаев, отец моего ребенка и еще одна девушка направились вслед за ушедшей Шпак. Юнаев стал ее избивать, Андрей за нее заступился, - рассказала «НГ» Колесниченко. - Юнаев нанес ему один удар в область лица, Гуляев упал и ударился головой об асфальт. Он был доставлен в Костанайскую городскую больницу, впал в кому, в которой пролежал 23 дня. 30 июня он скончался.

По данным судмедэкспертизы, у Гуляева сломана кость носа и линейный перелом затылочной кости справа с переходом на основание черепа.

- Человека, который его убил, не посадили, он до сих пор ходит на свободе! - возмущается Оксана Колесниченко.

По факту гибели Гуляева зарегистрировали дело по ч. 1 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но 1 июля переквалифицировали на ч. 1 ст. 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности». По словам Колесниченко, подозреваемого не повели на освидетельствование и не арестовали, хотя санкции ч.1 ст.106 предусматривают это.

- Я осталась одна с ребенком, Андрей был единственным кормильцем и источником нашего дохода! У подозреваемого больше возможностей, возможно, он этим пользуется! Возможно, в деле присутствуют коррупционные действия: правоохранительные органы бездействуют, относятся халатно! - говорит Колесниченко.

Она намерена обратиться в УСБ ДП Костанайской области, "если со стороны следствия будут препятствия".

- Досудебное расследование по факту смерти Гуляева А. проводится УП Костаная. 13 сентября этого года сроки досудебного расследования прерваны в связи с назначением соответствующей экспертизы - медико-криминалистической, - сообщил в ответе на запрос «НГ» начальник ДП Костанайской области Ерлан ФАЙЗУЛЛИН. - Срок ее проведения по законодательству - 1 месяц, то есть до 13 октября. Но эксперту может понадобиться дополнительное время, если возникнут дополнительные вопросы. После окончания экспертизы дело будет направлено в суд.

Начальник ДП пояснил, почему действия подозреваемого переквалифицированы с ч. 1 ст. 106 УК РК на ч. 1 ст. 104 УК РК:

- То есть изначально, после того как Гуляев попал в больницу и об этом сообщили в полицию, следователь квалифицировал дело как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», не зная всех подробностей, а после смерти Гуляева 30 июня дело переквалифицировали на «Причинение смерти по неосторожности», так как Юнаев на данный момент только подозреваемый, а не подсудимый, и его причастность к смерти Гуляева пока не доказана. В ходе расследования в отношении подозреваемого избрана соответствующая мера пресечения - подписка о невыезде, то есть Юнаеву запрещено покидать пределы Казахстана.

В ответе также сообщается, что после проведения всех необходимых следственных действий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. В соответствии со ст. 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора.

Фото Андрея СКИБЫ