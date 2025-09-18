В феврале этого года житель Костаная Валерий ЮНАЕВ был признан виновным по ч. 1 ст. 104 УК РК («Причинение смерти по неосторожности») и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в УИС максимальной безопасности. 8 августа суд первой инстанции применил к нему акт амнистии, объявленной в честь 30-летия Конституции РК, освободив от дальнейшего отбывания наказания. 16 сентября жалобу на это решение рассмотрели в Костанайском областном суде.

Оксана Колисниченко/Фото из архива "НГ"

Поводом для уголовного дела стали события ночи с 6 на 7 июня 2024 года. Андрей Гуляев отдыхал в кафе в центре города с четырьмя знакомыми. После выхода из кафе произошла ссора, в результате Гуляева доставили в больницу. Через 23 дня он скончался.

Интересы общего с погибшим сына в суде представляет Оксана КОЛИСНИЧЕНКО. В беседе с «НГ» в октябре прошлого года она рассказывала, что на записи камеры видеонаблюдения видно, как компания после кафе села в автомобиль, но не поехала. Между Валерием Юнаевым и девушкой Аленой Шпак вспыхнула ссора, и та ушла по проспекту Аль-Фараби. За ней направились Юнаев, Гуляев и еще одна свидетельница.

- Юнаев стал избивать Шпак, Андрей за нее заступился, - говорила Колисниченко. - Тогда Юнаев нанес ему один удар в лицо. Гуляев упал и ударился головой об асфальт.

Согласно заключению судмедэкспертизы, у погибшего был перелом носа и линейный перелом затылочной кости с переходом на основание черепа.

По этим обстоятельствам Юнаева обвиняли по ч. 1 ст. 104 УК РК. Дело рассматривалось в суде № 2 Костаная.

Оксана Колисниченко не согласилась с тем, что Юнаев отсидел всего 7 месяцев. Ее интересы в областном суде представляла адвокат Ксения ГОРЯЧАЯ.

Ксения Горячая (слева) и Оксана Колисниченко

- Кроме лишения свободы, суд первой инстанции частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, - отметила она. - В пользу Оксаны Колисниченко и ее сына, а также брата погибшего Александра Гуляева с Юнаева постановлено взыскать в общей сложности более 6 млн тенге компенсации. Однако фактически эти суммы до сих пор не выплачены. Также подчеркну, что одним из потерпевших является несовершеннолетний ребенок.

Адвокат добавила: так как Юнаев ранее был неоднократно судим, ему назначили наказание в виде ограничения свободы в УИС максимальной безопасности, но фактически так и не этапировали из СИЗО, где он провел весь срок.

- В связи с этим мы просим отменить постановление суда первой инстанции и вынести новое постановление об отказе Юнаеву в амнистии, - подытожила Горячая.

Выступление Оксаны Колисниченко было более эмоциональным:

- Я осталась без кормильца, без отца своего ребенка! Мой сын в затяжной депрессии, я вынуждена водить его по больницам. Юнаев после освобождения даже ни разу не извинился и не выплатил назначенную компенсацию. Мне обещали, что он будет отбывать срок в колонии, но он не провел там ни дня! У него десятки долгов, ни по одному он не расплатился. Нет никакого сожаления с его стороны!

Представляющий интересы Юнаева адвокат Олег МАЛЬКОВ парировал:

Валерий Юнаев (слева) и Олег Мальков

- Суд не должен руководствоваться эмоциями, какими-то моральными качествами при принятии решения. Имеется акт амнистии, и по закону Юнаев под него попадает. Также отмечу, что условия содержания в СИЗО гораздо хуже, чем в местах лишения свободы, о чем свидетельствует зачет времени - день за полтора, например. Поэтому считаю, что постановление суда первой инстанции законно и обоснованно. Прошу суд оставить его в силе и отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.

Суд предоставил слово Валерию Юнаеву:

- Я полностью поддерживаю своего адвоката. Я официально устроился на работу, чтобы выплачивать иск, - сказал он. - А к потерпевшим я не пошел, потому что они на меня написали заявление, снимали видеоролики, вокруг моего дома ходили.

Прокурор Марат БЕЙСЕМБАЕВ напомнил: в соответствии с законодательством РК, под амнистию подпадают лица, совершившие преступления небольшой тяжести, к которым относится и деяние Юнаева.

Марат Бейсембаев в суде выступал по видеосвязи

- Законных оснований для отмены постановления суда первой инстанции нет. В связи с этим прошу оставить его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, - сказал он.

Председательствующая судья Мадина САЛАМАТОВА сообщила, что решение суда первой инстанции о применении акта амнистии к Валерию Юнаеву оставлено без изменений, а жалоба представителя Оксаны Колисниченко - без удовлетворения.

- Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения и не подлежит рассмотрению в кассационном порядке, - подчеркнула судья.

Она пояснила, что Юнаев подходил под категорию лиц, к которым применяется амнистия, к тому же мнение потерпевшей стороны при применении акта амнистии не учитывается.

- Конечно, для потерпевшей стороны нет разницы, от чего именно погибли их близкие. Горечь утраты понятна и вызывает сочувствие и понимание, но в данном случае преступление небольшой тяжести, совершено по неосторожности и, безусловно, попадает под амнистию, - подытожила судья. - Поэтому в данном случае суд первой инстанции все сделал верно.

Саламатова также отметила, что обязанность по выплате материального ущерба и моральной компенсации с Юнаева не снимается.

После заседания адвокат Ксения Горячая прокомментировала «НГ»:

- Гуманизация законодательства у нас работает только в одну сторону: государство беспокоится об осужденных, но при этом, на наш взгляд, нарушены права потерпевшей стороны. Закон должен защищать и наши права.

Фото автора