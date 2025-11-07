В 2026 году священный месяц Рамадан (Рамазан) начнется 19 февраля. Tengri Life подготовил главное, что нужно знать о приближающейся дате.

Фото Depositphotos

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовало календарь религиозных праздников, в котором указаны важные даты, связанные с этим священным месяцем, а также другими религиозными событиями.

Когда начнутся Рамадан и ораза

Рамадан – это время духовного очищения, поста и молитв, когда мусульмане стремятся усилить свою веру, обратившись к духовной жизни, благотворительности и осознанию своих действий. Месяц длится 29-30 дней, в зависимости от лунного календаря, и завершается праздником Ораза айт, который в 2026 году выпадает на 20 марта.

Кому нельзя держать пост во время Рамадана

От поста во время Рамадана освобождаются беременные и кормящие женщины, больные и престарелые люди, дети младше семи лет, а также те, кто не может соблюдать его по объективным причинам, например воины и путешественники.

Когда Қадір түні в Казахстане

Одним из ключевых дней месяца Рамадан является Ляйлят аль-Кадр, или Ночь Предопределения, которая, согласно исламскому учению, отмечает день, когда пророку Мухаммеду было ниспослано первое откровение Корана. В 2026 году Ляйлят аль-Кадр будет отмечаться в ночь с 16 на 17 марта. Это особо значимая ночь, когда мусульмане проводят время в молитвах и размышлениях, надеясь на прощение и благословение Аллаха.

Что нельзя делать во время Рамадана

Во время Рамадана соблюдается пост, и соблюдающие его мусульмане должны воздерживаться от определенных действий с рассвета до заката солнца. Вот несколько важных запретов во время Рамадана.

Пища и питье. В течение дневного света мусульмане воздерживаются от приема пищи и питья.

Курение. Курение также считается нарушением поста в течение дня в Рамадан.

Негативные поступки. Важно избегать негативных поступков, таких как ложь, клевета, ругательства и другие вредные действия.

Сексуальные отношения. Воздержание от сексуальных отношений с партнером в течение дня входит в правила Рамадана.

Злословие и агрессия. В этот священный месяц важно избегать злословия, агрессии и других негативных проявлений.

Тщеславие и праздная болтовня. Мусульманам рекомендуется воздерживаться от тщеславной одежды, лишней гордости и бесполезной болтовни.

Лишнее потребление. Избегайте излишнего потребления пищи и погони за материальными благами. Следуйте принципам самоконтроля и сдержанности.

Эти запреты направлены на укрепление духовного опыта и самоконтроля в течение месяца Рамадан.

Тем, кто не соблюдает пост, нежелательно демонстративно принимать пищу или курить в дневное время суток.

Что нужно успеть сделать до наступления Рамадана

Намерение - нужно настроить сердце на совершение добрых поступков.

Список дел, которыми вы хотели бы заняться в месяц Рамадан. Включите сюда как обязательные, так и добровольные дополнительные дела, тогда будет легче и проще выполнить намеченное.

До начала Рамадана следует возместить посты, которые остались с прошлого года, если таковые есть.

Следует подготовиться к Рамадану и физически, отказаться от жареной и острой пищи, от кофе и газированных напитков, так как они ведут к ухудшению состояния организма.

Чтобы извлечь максимальную пользу и саваб (или сауап - божья милость) в месяц Рамадан, следует запастись знаниями для следования правилам Рамадана и для познания блага Рамадана.

После завершения поста мусульмане собираются на празднование Ораза айта, который в 2026 году выпадает на 20 марта.

Когда пройдет Курбан айт в Казахстане

Курбан айт, еще одно важное религиозное событие, в 2026 году будет проходить с 27 по 29 мая. Этот праздник связан с жертвоприношением в память о пророке Ибрагиме (Аврааме) и его готовности принести в жертву своего сына в исполнение воли Аллаха. Во время Курбан айта мусульмане традиционно приносят в жертву животное, деля мясо между семьей, друзьями и нуждающимися.

График мусульманских праздников 2026 года в Казахстане: Рамазан - 19 февраля, Кадыр тун - с 16 на 17 марта, Ораза айт - 20 марта, Курбан айт - 27 - 29 мая.

ДУМК подчеркнуло, что даты исламских праздников могут измениться в зависимости от фактического наступления новолуния.

"Начало месяцев Хиджры было установлено на основе данных международных астрономических исследовательских центров. Специалисты по фетвам предупреждают, что точные даты религиозных праздников могут быть отложены на один день или перенесены вперед в зависимости от появления новолуния", - отметили в ведомстве.

Напомним, в 2024 году произошел казус с днем празднования Курбан айта. Изначально ДУМК сообщило, что праздник выпадает на 17 июня, понедельник. Министерство труда и социальной защиты населения запланировало выходной день в понедельник, в связи с чем у казахстанцев появилась возможность трехдневного отдыха. Многие запланировали на эти дни поездки и различные мероприятия.

Однако за десять дней до намеченной даты в ДУМК изменили расписание и перенесли Курбан айт на 16 июня, воскресенье. Министерство вслед за управлением отменило выходной день в понедельник, расстроив планы казахстанцев. Министр труда Светлана Жакупова тогда пояснила, что прекрасно понимает чувства граждан, но правила есть правила.