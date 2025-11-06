В кулуарах Сената первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова сообщила, что в законе "Об образовании" предусмотрен запрет на использование сотовых телефонов в школах, а за его нарушение можно получить штраф, передаёт Tengri Education.

Фото ©️ Турар Казангапов

Как отметила Мелдебекова, ответственность возлагается на родителей.

"В законе об образовании прописано, что нельзя использовать в учебном процессе сотовые телефоны. В целом ответственность остаётся за родителями. В рамках Кодекса об административных правонарушениях это 409-я статья. Если нарушение фиксируется впервые — выносится замечание, при повторном случае предусмотрен штраф", — рассказала она.

По словам чиновницы, штраф для родителей может составить до 5 месячных расчётных показателей, или 19 660 тенге в 2025 году.

На вопрос о том, были ли уже факты привлечения родителей к ответственности, вице-министр ответила, что такого еще не зафиксировано.