Могут ли в Казахстане оформить больничный при диагнозе "депрессия"? Ответ на этот вопрос мы узнали у пресс-службы Министерства здравоохранения, передаёт Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Вопрос

В нашу редакцию обратилась жительница Казахстана, которая рассказала, что увидела в социальных сетях сообщение о возможности оформить больничный при депрессии.

"Увидела интересный пост в Threads. Можете уточнить, действительно ли при депрессии оформляют больничный?" - отметила она в своём обращении.

Скриншот: Threads

Ответ Минздрава

Чтобы уточнить детали по ситуации, мы обратились за комментарием к пресс-службе Минздрава.

В ведомстве напомнили, что диагноз "депрессия" ставится врачом-психиатром.

"Также первичное выявление признаков может проводить врач общей практики или психолог, но окончательный диагноз, назначение лечения и ведение пациента проводит врач-психиатр", - сообщили в министерстве.

При депрессии больничный действительно можно оформить. Однако есть нюансы.

"Лист временной нетрудоспособности может быть открыт при легкой степени депрессии, если врач считает, что состояние пациента временно ограничивает его трудоспособность", - отметили в пресс-службе.

Однако при средней и тяжёлой депрессии рекомендуется лечиться в стационаре согласно стандартам Минздрава.

Напомним, ранее психиатр Наби Есимов нам рассказывал, что не любое плохое настроение является депрессией, даже если оно длится несколько дней. Он пояснил, что для диагностики есть три основных критерия: