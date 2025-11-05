Сегодня, 5 ноября, завершился Кубок мира по пара пулевой стрельбе, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Эль-Айн. В соревнованиях принимали участие 202 спортсмена из 32 стран, в том числе и из Казахстана.

Арсен Муратов (слева), Еркин Габбасов и Рамазан Мукатаев - бронзовые призеры Кубка мира по пара пулевой стрельбе в командных соревнованиях / Фото t.me/Aqmola_region



Честь республики добились права защищать на этих международных стартах и три спортсмена из Костанайской области: Санаш Ещанов, Мария Бордюг и Арсен Муратов (все - Рудный). Все трое - воспитанники КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, тренируются в Рудном под руководством Аядиля Ещанова. В этом году они в составе сборной Костанайской области стали призерами в соревнованиях по пара пулевой стрельбе в программе VII Спартакиады Республики Казахстан среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и особенностями интеллектуального развития, принеся сборной области второе общекомандное место.

Казахстанские стрелки успешно выступили в Кубке мира, завоевав в трех дисциплинах одну золотую и три бронзовые медали.

Обладателем одной из бронзовых наград стал Арсен Муратов, завоевавший вместе с представителями Акмолинской области Еркином Габбасовым и Рамазаном Мукатаевым третье место в командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в дисциплине R1 - Men`s 10m Air Rifle Standing SH1. Казахстанцы выбили 1811,5 очков и совсем немного уступили результатам сборной Индии, набравшей 1838,7 очков, и команде Китая - 1823,6 очков.

В этой же дисциплине акмолинский стрелок Еркин Габбасов, являющийся серебряным призером Паралимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), вышел в финал личных соревнований, где показал лучший результат и второй год подряд завоевал золотую медаль на Кубке мира.

Кроме этого, еще две бронзовые медали казахстанские стрелки завоевали в смешанных парных дисциплинах. Еркин Габбасов и Анна Довгелевич из Павлодарской области стали третьими в стрельбе из винтовки (дисциплине R10), а спортсмены из Астаны Никита Ермаков и Севда Алиева показали третий результат в стрельбе из пистолета (дисциплина P6).

Арсен Муратов завоевал первую для Костанайской области награду на международных соревнованиях по пара пулевой стрельбе / Фото instagram.com/invasport_kst



Бронзовая же медаль рудичанина Арсена Муратова стала для Костанайской области первой наградой с международных соревнований по пара пулевой стрельбе.