Жительница Житикары Малика ЖАПАРОВА вечером, как обычно, забирает двухлетнего сына Абдель-Азиза из детского садика «Балапан».

- Ваш мальчик сегодня убегал, - информирует её воспитатель.

- Но как? Ему всего два годика!

- Не знаю, просто забежал в другую группу, его технички обнаружили.

«Что-то здесь не то», – решает Малика и требует запись видеокамер.

Скриншот записи камеры видеофиксации из Instagram

На видеозаписи совершенно чётко видно, как ребёнок один подбегает к пожарной лестнице и начинает взбираться по ней наверх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MALIKA AZIZZ|Контентмейкер |Мобилограф (@malikaa_azizz)

Выяснилось, что во время прогулки группы воспитатель А. решила подмести двор. Минимум шесть минут дети в группе находились без присмотра, что и породило инцидент. Примерная высота лестницы – шесть метров. Лестница эта выходит на балкон, который во время прогулок держат открытым, чтобы проветрить помещение, пока дети гуляют. Мальчик проник в другую группу, где его и обнаружила техничка, которая вела уборку. К счастью, никаких повреждений двухлетний Абдель-Азиз не получил.

Двухлетний Абдель-Азиз, поднявшись по пожарной лестнице, попал в комнату другой группы через открытый балкон /Скриншот записи камеры видеофиксации из Instagram

- На следующий же день, - сообщила «НГ» Малика Жапарова, - я обратилась в отдел полиции Житикары и Житикаринского района. Ответ был таким: «В ходе проверки установлено, что малолетний Закиров А.О. (фамилия ребёнка – «НГ»), 2023 года рождения, телесных повреждений не получил, медицинская помощь не оказывалась, угрозы жизни и здоровью ребёнка не возникло. Факт ненадлежащего исполнения воспитателем своих обязанностей не подтверждён, так как последствий в виде причинения вреда здоровью либо наступления тяжких последствий не установлено. Действия воспитателя не носили умышленного характера и не содержат признаков грубой небрежности, повлёкших тяжкие последствия».

Родительница, которую не устроил этот ответ, обратилась в прокуратуру, но заявление перенаправили в районный отдел образования для проведения внутреннего расследования. Те формируют комиссию во главе с замруководителя Ж. А. Бримжановой.

- Установлено, - ответили Малике, - что воспитатель на момент происшествия находилась на территории детского сада, осуществляя уборку двора. Ребёнок телесных повреждений не получил, ущерб его здоровью отсутствует. Учитывая положительные отзывы со стороны родителей и отсутствие вреда здоровью ребёнка, в отношении воспитателя применено дисциплинарное взыскание - строгий выговор.

- Но я с этим не согласна, меня это возмутило, - заявила в интервью Малика Жапарова, - Потому что безопасность - это не вопрос «последствий», это вопрос ответственности. А выговор - это не ответственность. Это лишь попытка закрыть глаза на проблему. Никто ничего не написал о том, что была угроза для жизни ребёнка.

Дальше – больше жути: Малика решила ознакомиться с другими записями с камер, сделанными в тот же день. Её ждал ещё один неприятный сюрприз - на видео дети в группе принимают пищу. Но что это?

Скриншот записи камеры видеофиксации из Instagram

- Видно, как няня применяет физическую силу, - поделилась Малика, - держит моего сына и заставляет его пить воду, просто заливает ему воду в рот, а воспитатель удерживает его руки и не даёт сопротивляться. Это вместо того, чтобы остановить няню и защитить ребёнка. Это уже не просто халатность. Это грубое обращение и бездействие взрослых, которым доверяют самое ценное. Я просмотрела эту запись и выложила в Instagram, чтобы все видели. Оба инцидента произошли в течение 4 часов в один день.

Малика Жапарова решает повторно искать справедливости в полиции. Там пока не дали ответа на ее обращение, зато посоветовали не публиковать имени воспитательницы детсада, чтобы это не сочли травлей. Министерство просвещения РК, куда также пожаловалась мама Абдель-Азиза, переадресовало жалобу… в житикаринский отдел образования.

- Для чего они там сидят, если они моё обращение отправили обратно в Житикару? Я устала от бездействия, - признаётся Малика, - и прошу министерство просвещения провести повторную, независимую и объективную проверку действий воспитателя и администрации детского сада «Балапан», а также дать оценку законности и обоснованности решения отдела образования Житикаринского района.

"НГ" обратилась в управление образования Костанайской области с вопросом: намерены ли чиновники пересмотреть оценку действий воспитателя, или же строгий выговор воспитателю – решение, удовлетворяющее это ведомство?

- По итогам проверки факты грубого обращения воспитателя с детьми не подтвердились, родители положительно оценили её работу, - процитировала официальный ответ пресс-секретарь управления образования Анна ЛАЗАРЕВА. - Вместе с тем, при просмотре видеозаписи установлено, что помощник воспитателя Григорьева Н. К. допустила недопустимые действия по отношению к ребёнку. На основании этого она уволена по статье 52 Трудового кодекса РК. Директору детского сада Шанкамиловой Ж. Ж. и воспитателю Исмайловой А. Т. наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора (приказ № 402 от 03.11.2025 года, №149 от 22.10.2025 года). Отделом образования приняты меры по предупреждению подобных случаев: усилен контроль за безопасностью детей, проведена разъяснительная работа с персоналом и установлены дополнительные ограждения.