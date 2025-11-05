В Казахстане зафиксировано снижение цен на ряд лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Tengri Heath.

Фото:depositphotos.com

По данным ведомства, в Казахстане подешевели лекарства, цены на которые регулирует государство.

"Изменения связаны с внедрением обновлённого механизма ценообразования, направленного на повышение прозрачности и предсказуемости формирования стоимости лекарств", - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что "предельные цены утверждены для 4 994 торговых наименований лекарств". Ещё 1 707 безрецептурных препаратов теперь продаются по рыночным ценам, но остаются под контролем уполномоченного органа.

Мониторинг цен

В 2025 году комитет медицинского и фармацевтического контроля провёл мониторинг цен на лекарственные средства в 20 регионах страны.

В исследование включили 50 наиболее востребованных препаратов из пяти фармакологических групп: противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

"По результатам анализа в сентябре по сравнению с июнем отмечено снижение цен на 34 процента позиций (в среднем на 7,8 процента), а в октябре - на 50 процентов позиций (в среднем на 11,1 процента)", — уточнили в Минздраве.

Сообщать о случаях нарушений при реализации лекарственных средств можно через мобильные приложения DariKZ и Naqty Onim или обратившись в региональные департаменты комитета.

К слову, в конце октября Министерство здравоохранения предложило освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) некоторые виды лекарств и медуслуг. Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА".