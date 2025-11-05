Встреча акима Костанайской области Кумара Аксакалова с населением Рудного состоится уже сегодня, 5 ноября. Мероприятие запланировано ближе к вечеру - в 16.00 - и пройдет в КРЦ "Горняк". И если о самом факте встречи на сайте облакимата сообщалось заранее, то время и место журналисты пытались выяснить у представителей госорганов практически сутки.

Таким же образом ситуация развивалась и при выяснении подробностей встречи Кумара Аксакалова с жителями Костанайского района.

Ее назначили на четверг, 6 ноября. Место: г. Тобыл, ул. Тауелсиздик, 61 "А", ДК "Алтын дән". Начало в 14.30.

Кроме того, на сайте акимата Костанайской области сейчас сообщается о встрече с жителями Наурзумского района, назначенной на 19 ноября. В рамках подготовки идет прием вопросов и предложений посредством WhatsApp по номерам 8-778-901-73-74, 8-705-125-41-44. Место и время проведения все еще неизвестны.