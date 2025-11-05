Октябрьскую программу чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 «Горняк» завершал домашней серией с действующим чемпионом «Арланом».

Капитан «Горняка» Оскар Юлбарисов открывает счет в первом матче с «Арланом» / Фото pro.ligasy.kz

Кокшетаусцы перед первым очным противостоянием находились на пятой строчке турнирной таблицы, опережая идущих восьмыми рудничан на 13 очков.

В стартовом поединке на льду «Горняк арены» счет открыли хозяева, в составе которых на 4-й минуте первого периода отличился капитан Оскар Юлбарисов, которому ассистировали Владимир Кротов и Евгений Степанов. Но через три минуты, когда «Горняк» играл без удаленного за задержку соперника клюшкой Данилы Омельковца, защитник «Арлана» Арсений Борисов сравнял счет, реализовав большинство.

Нападающий «Горняка» Султанбек Рахимов вновь выводит вперед рудничан / Фото pro.ligasy.kz

На 12-й минуте нападающий «Горняка» Султанбек Рахимов при поддержке Руслана Утебаева и Александра Каткова вновь вывел хозяев вперед, и на первый перерыв команды ушли при счете 2:1.

Во втором периоде была заброшена всего одна шайба, автором которой на седьмой минуте игрового отрезка стал нападающий «Арлана» Денис Чапоров.

И командам с чистого листа пришлось начинать игру в заключительном игровом отрезке, после четырех минут игры в котором действующий чемпион впервые в матче вышел вперед. И когда казалось, что гол нападающего гостей Никиты Свинцицкого станет победным, за две секунды до окончание основного времени Юлбарисов после передачи выигравшего вбрасывание Степанова сравнял счет. Причем «Горняку», еще до удаления в составе гостей поменявшего вратаря на шестого полевого игрока, понадобились всего четыре секунды, чтобы реализовать большинство.

А в середине овертайма капитан же рудничан, пройдя все зоны вдоль правого борта и точно бросив по воротам, принес победу хозяевам - 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0).

В игре вратарь «Горняка» Владислав Нурек / Фото pro.ligasy.kz

В повторном матче счет также открыли хозяева. На 7-й минуте Султанбек Рахимов после передач Руслана Утебаева и Андрея Ревацкого забросил-таки шайбу в ворота кокшетауского клуба, почти две минуты отыгравшего в меньшинстве. «Арлан» ответил за минуту до перерыва голом своего нападающего Дмитрия Преснова.

Равенство в счете продержалось до середины второго периода, когда автор одного из голов в первом матче Арсений Борисов вывел гостей вперед.

После этого гола команды не могли отличиться почти полтора периода игрового времени. Чуть менее чем за две минуты до финальной сирены голкипер «Горняка» Владислав Нурек уступил место на льду шестому полевому игроку. Но менее чем через десять секунд Преснову удалось воспользоваться ошибкой рудничан при передаче и убежать с шайбой в зону зашиты хозяев, откуда он легко поразил пустые ворота.

Нурек вернулся в свои владения, но ненадолго. Когда за минуту и восемь секунд до окончания встречи «Арлан» был наказан за нарушение численного состава, он вновь уступил место на льду полевому игроку. Однако, играя в формате «шесть на четыре» больше минуты, хозяевам не удалось поразить ворота соперника, и «Горняк» уступил - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Следующую двухматчевую серию рудничане проводили в Петропавловске со своим географическим соседом «Кулагером», которому они дважды уступили на своем льду - 3:5 и 2:6.

Перед вторым североказахстанским дерби петропавловцы входили в лидирующую тройку, набрав 32 очка в 22-х матчах, а «Горняк», как и прежде, замыкал зону плей-офф с 10-ю очками после 20-ти матчей.

Гости в первой встрече на льду Дворца спорта имени Александра Винокурова повели в счете уже на 4-й минуте, когда Валерий Гурин после передач Владимира Кротова и Оскара Юлбарисова открылся перед воротами и переиграл голкипера петропавловцев - 0:1. Кстати это был второй бросок по воротам Антона Осокина, и больше бросить у «Горняка» до перерыва не получилось, в то время, как Владислав Нурек отразил все десять бросков по своим.

Рудничане, дважды отыграв в самом начале второго периода в меньшинстве, на его шестой минуте удвоили свое преимущество усилиями Руслана Утебаева, которому ассистировали Андрей Ревацкий и Сергей Лазарев. Через десять минут нападающий «Кулагера» Дмитрий Исмагилов забросил ответную шайбу, но за полторы минуты до второго перерыва Гурин оформил дубль на этот раз при поддержке Ревацкого и Султанбека Рахимова - 1:3.

В третьем игровом отрезке петропавловцы обрушили град атак на ворота соперника, и из двух десятков бросков по ним два оказались результативными. На 41-й минуте Герман Шапорев сократил счет до минимума, а на 50-й - Артем Сошников сравнял его - 3:3.

До окончания основного времени и в овертайме победителя встречи определить не удалось. А в серии послематчевых буллитов точней были петропавловцы - 4:3 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0).

Опасный момент у ворот «Кулагера»: с шайбой Оскар Юлбарисов / Фото pro.ligasy.kz

«Горняк» повел в счете и во втором матче благодаря голу Гурина. А очки за результативные передачи на свой счет записали Юлбарисов и Евгений Степанов. На 14-й минуте Гурин оформил дубль, реализовав при поддержке Юлбарисова и Данилы Платонова большинство - 0:2.

Эта же тройка игроков рудненского клуба поучаствовала и в третьем взятии ворот хозяев, которое состоялось на первой минуте второго периода через 15 секунд после еще одного удаления в составе «Кулагера». На этот раз автором заброшенной шайбы стал Платонов, а Гурин и Юлбарисов - соавторами.

Через две минуты нападающий петропавловского клуба Евгений Попитич после удаления в составе гостей Утебаева за подножку реализовал большинство уже своей команды. А ровно за шесть минут до второго перерыва нападающий «Кулагера» Александр Воробьев вернул интригу в матч - 2:3. Правда, она продержалась чуть более трех минут, когда все те же Юлбарисов, забросивший шайбу, Платонов и Гурин, ассистировавшие ему, в третий раз реализовали численный перевес своего клуба.

Третий период прошел без заброшенных шайб, и петропавловский клуб впервые в сезоне уступил «Горняку» - 2:4 (0:2, 2:2, 0:0).

Для «Горняка» же эта победа стала пятой в чемпионате, после которой он закрепился в зоне плей-офф, догнав по набранным очкам идущий седьмым «Бейбарыс». Теперь рудничане отправятся в Кокшетау, где матчами 6 и 7 ноября завершат свое противостояние в рамках первого этапа регулярного чемпионата с «Арланом».

Валерий Гурин после этих матчей возглавил гонку бомбардиров чемпионата, набрав 28 очков (13 заброшенных шайб и 15 результативных передач). А Оскар Юлбарисов занимает в этом споре четвертое место - 26 очков (10 + 16).