Дело в отношении 45-летнего жителя Карабалыка Виталия Логунова закончили рассматривать в специализированном межрайонном суде по уголовном делам 3 ноября.

Мужчина обвинялся в совершении двойного убийства с особой жестокостью (пп. 5, 13, ч.2 ст. 99 УК РК). В ориентировке на его розыск сообщалось, что вечером 15 июля 2025 года Логунов убил свою жену Л. и тещу Б. Подробности заседания неизвестны - дело рассматривали в закрытом режиме. Приговор опубликовала пресс-служба областного суда.

Напомним, об убийстве стало известно 15 июля, в социальных сетях в первые сутки после обнаружения двух тел распространилась ориентировка на подозреваемого. В сообщении говорилось, что мужчина может иметь при себе нож. Прокуратура уже в ночь на 16 июля сообщила, что подозреваемый задержан.

- Судом установлено, что в июле 2025 года Л., находясь у себя в доме, в ходе ссоры нанёс своей супруге Л. и тёще Б. множественные удары ножом в область жизненно-важных органов, в результате которых Л. и Б. скончались на месте, а подсудимый скрылся с места происшествия, - говорится в сообщении. - Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Представитель потерпевших просила назначить подсудимому строгое наказание.

Подсудимый в суде вину признал частично.

Суд не установил обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность и наказание, и назначил Логунову 19 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда удовлетворили в полном объеме.

Приговор еще не вступил в законную силу.