Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области вынес приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем весной этого года.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Как сообщает пресс-служба в своем Telegram-канале пресс-служба Костанайского областного суда, 30 мая на автодороге «Карабутак - Костанай» водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo FH, двигавшимся по своей полосе. В салоне легковушки находились четыре пассажира. Трое из них от полученных тяжких травм скончались в карете скорой помощи, ещё один был доставлен с серьёзными повреждениями в Денисовскую районную больницу.



Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшие оставили вопрос о наказании на усмотрение суда и поддержали исковые требования.



Гособвинитель просил назначить мужчине наказание по ч. 4 ст. 345 УК РК (за нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) 5 лет лишения свободы. Суд признал в качестве смягчающего обстоятельства чистосердечное раскаяние, отягчающих факторов не установлено.



С учётом этого суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет. Отбывать наказание осуждённый будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объёме.



Приговор пока не вступил в законную силу.