Сегодня, 4 ноября, в Костанае департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК провел публичные слушания по проекту нового тарифа этой энергопередающей организации. Срок применения прежнего истекает в 2025 году.

Иллюстративное фото pkzsk.info

- У крупных субъектов естественных монополий тарифы утверждаются на пятилетний период, - пояснил руководитель департамента Акан ТАШПАНОВ, - сегодня мы предлагаем выслушать и обсудить доводы предприятия о необходимости изменения сметы затрат и соответственно тарифа на 2026-2030 годы.

Заявка от ТОО поступила 30 июля. По закону на ее рассмотрение дается 90 рабочих дней. Заявка включает тарифную смету и расходы по инвестиционной программе. ТОО запросило увеличения тарифа на 2026 год почти втрое - с 7,13 тг/кВт до 21, 02тг/кВт. А последовательный рост предполагает достижения в 2030 году его размера 24,78 тг/кВт.

Акан Ташпанов и Владимир Кан / Фото Галины КАТКОВОЙ

По словам генерального директора ТОО «Межрегионэнерготранзит» Владимира КАНА, растущий объем передачи электроэнергии, включенный в тарифную смету, был рассчитан по заявкам потребителей и, например, в 2026 году прогнозно должен составить 1 млрд 431 млн кВт/ч, а в 2030 году - 1,466 млрд кВт/ч...

ТОО «МРЭТ» существует с августа 2006 года. Имущественный комплекс компании расположен на территории более 120 тыс. кв. км, она имеет на балансе 84 тыс. км линий электропередачи, 254 подстанции, производственные здания, транспорт. Оказывает услуги 17 оптовым потребителям энергии, в числе которых розничные энергоснабжающие организации.

Тарифная смета, являющаяся составной частью заявки, включает операционные затраты, в том числе на зарплату, нормативно-технические потери, сырье, материалы, другие производственные расходы, а инвестиционная программа - это перечень мероприятий по модернизации основных средств предприятия, ремонт подстанций, реконструкция ЛЭП , приобретение спецтехники и так далее.

- Источником для исполнения инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и 50% допустимой для субъекта монополии прибыли. Вся сумма инвестиций на реконструкцию и замену оборудования, основных средств, физически и морально устаревших, на 2026-2030 годы предусмотрена нами в сумме 53 млрд 529 млн тенге, - сказал Владимир Кан. - Сумма рассчитана на основании нормативов. Средний износ сетей МРЭТ на начало 2026 года прогнозируется 80,8%. Чтобы снизить износ за предстоящие 5 лет до 60%, необходимы вложения в сумме не менее 53 млрд тенге. Изношенность сетей чревата не только авариями, но и потерями электроэнергии. Сегодня при рассмотрении заявки решается - как бы громко это ни прозвучало - дальнейшая судьба предприятия. При этом мы понимаем, что рост тарифа однозначно приведет к росту цен, увеличит нагрузку на бюджет, вызовет негативную реакцию со стороны потребителей. Но надо учитывать, что энергетический сектор является одним из важнейших для экономики страны. В случае утверждения тарифа на 2026-2030 годы из расчета «поддержания на плаву» мы не сможем гарантировать стабильную работу.

Однако решение по заявке МРЭТ было отложено. Как пояснил руководитель ДКРЕМ, с 16 октября текущего года до 31 марта следующего в Казахстане действует мораторий на рост тарифов по всем регулируемым услугам: на подачу потребителям, тепла, газа, воды, электричества.

- Но предварительное изучение статей затрат в заявке ТОО «МРЭТ» показывает, что по некоторым позициям - вне зависимости от моратория - мы бы приняли ограничительные решения, - прокомментировал Акан Ташпанов, - проектный рост тарифа не был бы принят департаментом. В частности, по фонду заработной платы, по инвестиционной программе.

Последовал вопрос от СМИ - почему по инвестпрограмме, если предприятие заявляет о высоком износе сетей.

- Мы условно не снижаем здесь расходы. Сейчас они 8 млрд 848 млн тенге, мы оставляем чуть выше 9 млрд, но это меньше, чем запрошено в заявке, - пояснил Ташпанов.

Условно - потому что решение из-за моратория вообще откладывается. До окончания первого квартала 2026 года ТОО «МРЭТ» будет работать по тарифу, действующему сегодня.

На завтра, 5 ноября, в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий назначено публичное слушание по проекту тарифа ТОО «ЭПК-forfait». Процедурно департамент обязан его провести. Но результат будет аналогичным.