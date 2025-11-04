Первым соперником БК «Тобол» в домашних матчах XXXIV чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги стал действующий чемпион клуб «Астана», матчи с которым прошли на паркете СРК «Костанай».

Трехочковый бросок по кольцу «Астаны» наносит Михаил Сыч / Фото nbf.kz

К сожалению, по-прежнему из-за травм в этих матчах не смогли принять участие лидеры костанайского клуба Антон Быков и Шаим Куанов.

В стартовой пятерке на первый поединок с «Астаной» в составе БК «Тобол» вышли Адиль Султанов, Павел Ильин, Адильбек Битенов, Рустам Валиев и Михаил Сыч.

Именитые гости со старта встречи захватили лидерство и через три минуты набрали 11 «сухих» очков, из-за чего главный тренер «Тобола» Тимур Султанов был вынужден взять ранний тайм-аут, после которого свои первые пять очков набрали и хозяева. Однако к середине четверти отставание костанайского клуба вновь достигло двузначного числа - 5:15 и сохранилось до окончания десятиминутки - 16:26.

Во второй четверти молодым баскетболистам «Тобола» удалось навязать сопернику свою игру и даже выиграть с минимальным перевесом этот игровой отрезок, уйдя на перерыв со счетом, вполне оставляющим надежду на исправление ситуации во второй половине матча - 31:40.

Но в третьем игровом отрезке повторился счет стартовой четверти, и эти надежды перед заключительной десятиминуткой рассеялись - 47:66.

С мячом Дарим Султанов / Фото nbf.kz

Вместе с надеждами, похоже, у костанайских баскетболистов пропал и настрой на игру, в которой они уступили в итоге более тридцати очков - 56:88 (16:26, 15:14, 16:26, 9:22).

Самым результативным в составе «Тобола» в этом поединке стал Адильбек Битенов, набравший 17 очков. Второй показатель у Павла Ильина - 15 очков. Дарим Султанов набрал 10 очков, а остальные очки на счету Рустама Валиева - 8, Тимура Валиева, Адиля Султанова и Рамиля Уразбаева - по 2.

В стартовом составе на второй поединок Тимур Валиев заменил Михаила Сыча.

«Тобол» открыл счет в матче на первых же секундах трехочковым броском в исполнении Битенова, а затем в течение четырех минут на площадке доминировали гости, совершившие 15-очковый рывок. А к концу первой четверти хозяева уступали уже 23 очка - 13:36.

До перерыва отставание увеличилось еще на 11 очков - 24:59 и во второй половине оно только росло. При этом нельзя сказать, что хозяева не старались. Еще как старались, но их подводила реализация моментов - в каждой из четвертей по девять бросков, большая часть из которых совершалась из-за трехочковой зоны, не принесли результата. И в итоге четвертое поражение в чемпионате - 54:103 (13:36, 11:23, 17:22, 13:22).

Лучшим игроком матча в составе «Тобола» стал Дарим Султанов, набравший 18 очко. Вдвое меньше очков на счету Рутама Валиева - 9. Также результативными действиями в матче отметились Адильбека Битенова - 7 очков, Адиль Султанов - 5, Павел Ильин и Тимур Валиев - по 4, Михаил Сыч - 3, Рамиль Уразбаев и Асылбек Истаев - по 2.

Продолжится домашняя серия «Тобола» матчами с «Каспием», которые пройдут также в СРК «Костанай» 8 и 9 ноября.