Жители домов по ул. Баумана в Сарыколе обращались в акиматы поселка и района ещё в 2023 году, но ремонтные работы так и не начались.

Улица Баумана в п. Сарыколь. Осень 2024 года

- Мы построили дом в 2018 году - тогда дорога была ещё хуже. Супруг вместе с соседями организовал вывоз строительного мусора, сам привозил щебёнку, ПГС и кое-как своими силами сделали дорогу более-менее проходимой, - рассказала "НГ" местная жительница Азиза КУЩУГУЛОВА. - Наши соседи обращались в акимат с просьбой отремонтировать дорогу, но этого так и не было сделано, несмотря на обещания властей.

В 2023-м Азиза решила напомнить о проблеме - отправила обращение через e-otinish, но в акимате поселка ответили, что на этот год ремонтные работы на ул. Баумана не предусмотрены. Вместе с соседями направили в акимат Сарыколя коллективное обращение. Обратились и в районный акимат. В ответе аким Сарыкольского района Амантай БАЛГАРИН (работал на этой должности до декабря 2024 года) пообещал, что дорожное полотно заменят в 2024-м.

- Я успокоилась почти на год - мне же аким района ответил! Он же пообещал, значит сделает! - прокомментировала она. - В мае 2024 года я уточнила, когда именно проведут работы. И мне ответили, что и в 2024 году их не будет - денежных средств не запланировано. А при их выделении работы проведут только в 2025 году.



Азиза обратилась уже в акимат области, после этого на улицу приехала делегация из чиновников сельского и районного акимата, а аким района обещал взять ремонт улицы под личный контроль и провести работы в 2025 году - до 30 сентября.



Летом еще раз уточнила, когда приступят к работам. В аппарате акима поселка ответили: ПСД разработана, заявка на выделение средств подана в управление пассажирского транспорта и автодорог, но средства еще не выделили.

Кущугулова написала и в управление. И выяснила, что... никакой заявки к ним не поступало.



Проехать по улице Баумана тяжело даже на внедорожнике. Зима 2025 года

В акимате поселка пояснили, что направляли заявку в акимат района, а те должны были отправить в управление, но по неизвестной причине этого не сделали. В районном отделе ЖКХ на вопрос о заявке вообще не ответили, но отметили, что срок ремонта до 30 сентября уже не актуален, к тому же заместитель района, который курировал вопрос, был освобожден от занимаемой должности.



В октябре "НГ" направила запрос в акимат района. Хотя чиновники неоднократно обещали провести ремонт с устройством щебёночного покрытия, выяснилось, что заявка на финансирование подана только в 2025 году на 2026-й.

- Подрядная организация, срок выполнения работ и окончательная сумма за выполнение вышеуказанного вида работ могут быть определены по результатам открытого конкурса, - пояснил аким Сарыколя Сергей ГОРШЕНИН. - Он будет проведён по мере выделения финансирования.

Из-за неровностей на ул. Баумана водители едут в объезд. 3 ноября 2025 года

В районном отделе архитектуры, строительства и ЖКХ уточнили, что в августе в управление пассажирского транспорта направлена повторная заявка.

- Бюджетная заявка подготовлена на 2026 год. Сроки выполнения работ будут определены после выделения соответствующего финансирования из областного бюджета, - ответила на запрос "НГ" и. о. руководителя отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Сарыкольского района Инна ДВОРСКАЯ. - Общая сумма проекта, который включает четыре улицы (Баумана, Советскую, Первомайскую и Орджоникидзе) - 142,2 млн тенге.



В ответе дополнительно сообщили, что руководитель отдела ЖКХ "освобождён от должности по причине служебного несоответствия". "НГ" уточнила, связано ли это с жалобами жителей улицы Баумана и почему заявку на выделение средств не отправили в 2025 году. Ответа не получили.





- Мы живём прям на краю Сарыколя, у нас в прошлом году поставили стелу с названием поселка. Люди заезжают в посёлок и видят улицу Баумана. Но во всех рилсах в Инстаграм, где снимают приезд акима, ее вырезают - потому что это стыдоба! - рассказывает Азиза. - Или снимают с другого ракурса, чтобы не видно было на фоне нашу дорогу, а точнее - её отсутствие.



Фото предоставлены Азизой КУЩУГУЛОВОЙ