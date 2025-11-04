В рамках рабочего визита министра здравоохранения Акмарал Альназаровой пройдет встреча с населением, а также личный прием граждан. Визит состоится уже завтра, 5 ноября. Но записаться на личный прием к министру необходимо заранее.

Место проведения встречи с населением - Дворец развития и творчества детей и юношества (Рудный, пр. Комсомольский, 45). Встреча пройдет в течение часа - с 11.00 до 12.00.

Затем 20 минут отведено на брифинг для СМИ.

А с 12.20 до 13.00 - прием граждан по личным вопросам. Телефон для записи: 8-7142-52-40-70 (с 9.00 до 18.00).