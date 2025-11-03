В Сербии в городе Нови Саде завершился молодежный чемпионат мира по трем олимпийским видам борьбы - греко-римской, вольной и женской, в каждом из которых борцы в возрасте до 23 лет разыгрывали награды в десяти весовых категориях.

Финальная схватка чемпионата мира (U 23) по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг / Фото instagram.com/kazwrestling_official

Сборная Казахстана на этом чемпионате мира в общей сложности завоевала одну золотую медаль, одну серебряную и три бронзовых награды.

«Серебро» в копилку сборной республики принес борец греко-римского стиля из Костаная воспитанник Школы высшего спортивного мастерства и ДЮШОР имени Владимира Матвиенко Иусуф Мациев (тренеры Евгений Сорокин, Артем Сошкин), завоевавший в этом году титул чемпиона Казахстана среди спортсменов до 23 лет, серебряную медаль чемпионата Азии (U 23) и ставший обладателем Кубка РК.

Иусуф Мациев - серебряный призер чемпионата мира (U 23) по греко-римской борьбе / Фото instagram.com/kazwrestling_official

В Нови Саде костанайский борец защищал честь страны в весовой категории до 97 кг. В первой своей схватке, прошедшей на стадии 1/8 финала, Мациев встретился с борцом из Японии Кио Китауаки и одержал победу со счетом 2:1. В следующем поединке костанайский борец уверенно одолел Аршака Гегамяна из Армении - 4:0 и вышел в полуфинал. В схватке за выход в финал Иусуфу Мациеву противостоял бронзовый призер мирового первенства в возрасте до 20 лет российский борец Максим Аверин. Встреча прошла с явным преимуществом борца из Костаная, одержавшим победу со счетом 9:1.

Итог финала / Фото instagram.com/kazwrestling_official

В финале Мациев встретился с представителем Украины Егором Якушенко, являющимся чемпионом мира среди борцов до 20 лет и чемпионом Европы среди спортсменов до 23 лет, который на пути к решающей схватке одержал победы над Лукой Габисония из Грузии, Абубакаром Хаслахановым из Беларуси и Ричардом Карельсоном из Эстонии. Якушенко повел в счете - 4:0, после чего с костанайца сняли два очка за фол в защите, и в итоге Мациев уступил - 1:6, завоевав серебряную медаль.

Кроме Иусуфа Мациева, призерами чемпионата мира (U23) по греко-римской борьбе стали Мерей Маулетханов из Астаны (до 72 кг) и Омар Сатаев из Шымкента (до 82 кг), завоевавшие бронзовые медали. Также бронзовым призером стал Ризабек Айтмухан из Северо-Казахстанской области, выступавший в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. А Шугыла Омирбек из Туркестана, завоевавшая «золото» в весовой категории до 55 кг в турнире по женской борьбе, стала первой в истории казахстанкой, выигравшей чемпионат мира среди спортсменок до 23 лет.

Иусуф Мациев с именитыми борцами Сергеем Матвиенко и Маскатом Ережеповым / Фото instagram.com/dushor_kst

На торжественной встрече серебряного призера чемпионата мира (U 23) в Костанае первыми поздравили его именитые представители греко-римской борьбы Костанайской области четырехкратный чемпион Азии, участник двух Олимпиад, заслуженный мастер спорта РК Сергей Матвиенко, являющийся руководителем ШВСМ, и чемпион Азии, мастер спорта РК международного класса Максат Ережепов, являющийся руководителем ДЮШОР имени Владимира Матвиенко, пожелавшие Иусуфу Мациеву достичь еще больших вершин в этом виде спортивной борьбы.