Подозреваемые предоставляли доступ к абонентским номерам третьим лицам, из-за чего на уловки мошенников попались жители Костанайской области.

Их личности установили сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Павлодарской области.

- Злоумышленники активировали более 50 SIM-карт различных мобильных операторов, регистрировали их в мессенджере WhatsApp, после чего сдавали в аренду через Telegram-каналы, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В результате обысков полицейские изъяли доказательства противоправной деятельности - мобильные устройства и SIM-карты, использовавшиеся в мошеннических схемах.

Подозреваемые дали признательные показания. Проводится досудебное расследование. Полицейские продолжают работу по установлению всех участников и каналов распространения незаконных SIM-карт.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО