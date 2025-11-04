Из 86 пациентов 16 даже не были участниками тоя в кафе "Жайна" в Аркалыке, а заразились от пищи, которую гости принесли домой в качестве саркыта. Пострадавшим в итоге поставили диагноз - сальмонеллез.

- По данному случаю проведено эпидемиологическое расследование самого объекта, - рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим ДОСУМОВА. - Проведены лабораторные исследования пищи и воды - в них возбудители не обнаружены. Взяты 40 смывов с объектов окружающей среды и в семи из них обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Это свидетельствует о неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии объекта. Также обследованы 11 сотрудников объекта. И у двоих обнаружена сальмонелла, идентичная той, что была найдена у больных. Можно сделать вывод, что предполагаемыми источниками инфекции явились сотрудники кафе. Предполагаемыми факторами передачи заболевания явились продукты, употребляемые на мероприятии.

Двое сотрудников, у которых выделена сальмонелла, не обращались за медицинской помощью. У них было "здоровое носительство", которое протекает без ярко выраженных симптомов. Досумова отметила, что такие носители представляют большую эпидемиологическую опасность, чем больные с симптомами, так как источник инфицирования выявить сложнее.

Как оказалось, сотрудники кафе не проходили регулярный медосмотр, а санитарные книжки были просроченными, либо отсутствовали.

Следственные действия по делу, возбужденному по ч. 1 ст. 304 УК РК («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»), продолжаются. О результатах пока говорить рано.

- Меры будут приняты либо по результатам расследования, либо нами будет наложен административный штраф, - ответила на вопросы "НГ" Досумова. - И, как я уже говорила, вынесено постановление о запрещении деятельности кафе до устранения всех выявленных нарушений.

Напомним, в три больницы - Аркалыкскую городскую, Джангельдинскую районную и областную - были госпитализированы более 80 пострадавших. Все они, кроме одного человека, уже выписаны.

- Замечательно, что все выздоровели, у нас нет тяжелых больных, - сказала Досумова. - Вы знаете, что было 7 детей. Все они выписаны с выздоровлением. Беременная женщина также здорова, она уже выписана домой к своим детям. А последний мужчина, что сейчас находится в Джангельдинской больнице, обратился к врачам самым последним. Он три или четыре дня лежал дома с симптомами. Соответственно, позднее обращение за помощью. Поэтому он до сих пор под наблюдением врачей.

