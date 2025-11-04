Утро 30 октября в школе-гимназии города Тобыл началось с оживления: ученики в форменных пиджаках с аккуратными папками заполняли коридоры. Здесь проходил I тур республиканской олимпиады IQanat, дающей шанс сельским ученикам проявить свои знания и проверить себя.

Всего участвовали 358 ребят из сёл и аулов Костанайского района. Тестирование проходило в 12 кабинетах, где за соблюдением академической честности следили администраторы и волонтёры из числа айканатовцев.

Перед стартом подробно объяснили, как правильно заполнять листы ответов. Некоторые нервно теребили ручки, другие - улыбались и шептались с соседями, стараясь скрыть волнение.

Олимпиада включала четыре направления:

Математическая грамотность,

Логическое мышление,

Критическое мышление,

Казахский язык (обязательный).

Всего нужно было ответить на 40 вопросов за 80 минут. Задания были составлены так, чтобы проверить не только знания, но и умение рассуждать, анализировать и делать выводы.

- Я не скажу, что было очень сложно, - признался ученик 8 класса Айсаринской школы Даниял КУЙШУГУЛОВ. - Но всё равно переживал, особенно пока заполнял ответы. Мне понравилось, что вопросы заставляли подумать, а не просто вспомнить материал.

- Я считаю, что организаторы большие молодцы, - добавил ученик Московской школы Артём. - Они дарят счастливое будущее детям, особенно из сёл, где таких возможностей немного.



Перед участниками выступила координатор фонда IQanat по Костанайской области Гульнара БЕРСАГУРОВА.

- Павел Дуров недавно встречался с нашими ребятами, - сообщила она. - А главным попечителем в нашей области является генеральный директор автозавода «СарыАркаАвтопром» Андрей Лаврентьев, который поддерживает костанайских участников программы.

И привела примеры успеха выпускников. Адей Барастан, обучаясь на втором курсе Назарбаев Университета, основал собственное IT-агентство, в команде которого уже десять дизайнеров и разработчиков. Среди его клиентов - попечители фонда IQanat. Другие айканатовцы учатся за рубежом: по программе Erasmus в Испании, Аргентине и Венгрии. Гульнас Рахманова из Наурзумского района, выпускница школы IQanat в Бурабае, была признана одной из лучших учениц республики и сейчас продолжает обучение.

В этом году грантницей от Костанайской области стала Динназ Танатхан из Айсаринской школы, в 2024-м - Жанель Шиктебаева. Несколько костанайских школьников завоевали награды в международных проектах по социальному лидерству и научным исследованиям.

- Костанайская область участвует в проекте всего третий год, - подчеркнула Гульнара Сайдулловна, - но уже показывает впечатляющие результаты: ежегодно у нас появляются новые грантники и именно ваш регион кует лидеров.

Проект IQanat создан для поддержки сельских школьников и предоставляет им возможность учиться в лучших школах страны. Его основатель - предприниматель Айдын Рахимбаев, председатель Совета директоров холдинга BI Group. Среди попечителей — Тимур Турлов (Freedom Bank) и Павел Дуров, создатель «ВКонтакте» и Telegram.



Олимпиада завершилась без фанфар, но с чувством уверенности и вдохновения. Ведь для многих ребят этот день стал не просто испытанием, а первым шагом к мечте.

Фото автора

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им А. Байтурсынулы