Снег пройдет ночью 4 ноября на востоке и юге региона, здесь же ожидаются низовая метель и гололед. В среду снег, низовую метель и гололед прогнозируют уже на западе и севере области.

Кроме того, в ближайшие два дня ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман.

В Костанае завтра без осадков, а вот днем 5 ноября обещают снег и низовую метель.

- Температура ночью 4 ноября составит -10..-15, на юге -5, днем -2..-7, на севере -10 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – В среду, 5 ноября, ночью -10..-15, днем 0..-5, на востоке -8 градусов.

В Костанае в ближайшие две ночи столбики термометров покажут -10..-12, днем во вторник -5..-7, в среду -2..-4 градуса.

Ветер 4 ноября ожидается северного, в среду – северо-восточного направления со скоростью 9-14 м/с. Во вторник ночью на востоке и юге, в среду на западе, севере, востоке и в областном центре порывы 15-20 м/с.

