Генпрокуратура предупреждает казахстанцев об опасных вакансиях
Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры предупреждает об активизации преступников в сфере трудоустройства, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.
freepik.com
Злоумышленники публикуют объявления о трудоустройстве на популярных платформах и в социальных сетях, предлагая высокие зарплаты при минимальных требованиях.
"После отклика соискателям направляют ссылки на поддельные сайты, анкеты для сбора персональных данных или предлагают установить "мобильное приложение для работы", содержащее вредоносное программное обеспечение, открывающее преступникам доступ к банковским данным, мессенджерам и контролю над устройством", – сообщили в надзорном органе.
Другой вид опасных вакансий – ложные предложения о работе за границей, преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Мьянма и других.
"Под видом трудоустройства в сфере IT, модельного, отельного бизнеса или в call-центрах граждан вербуют для вывоза за границу, где они могут оказаться в трудовом и сексуальном рабстве, подвергаться эксплуатации и насилию. В отдельных случаях пострадавших используют в схемах принудительного обмана других граждан или трансплантации органов", – предупредили в надзорном органе.
Чтобы не стать жертвой преступников, необходимо:
- проверять легальность работодателя и адрес сайта перед отправкой документов или скачиванием приложений;
- не переводить средства за оформление на работу, обучение или визу;
- устанавливать приложения только из официальных магазинов Google Play, AppStore;
- не предоставлять копии и данные документов, удостоверяющих личность, банковские карты до заключения официального договора;
- убедиться в легальности посредника или агентства, оказывающего услуги по подбору персонала – запросить регистрационные данные агентства, договор с иностранным работодателем;
- при малейших сомнениях обращаться в полицию.
Как проверить, не стал ли ваш родственник или друг жертвой торговцев людьми:
- при обычном звонке предложите перейти на видеосвязь. Если отказывается, прерывает связь, говорит, что не может – это тревожный сигнал, следует обратиться в полицию;
- при видеозвонке задайте следующие вопросы: "Покажи, где ты живёшь – хочу посмотреть, как у тебя там уютно"; "А кто рядом с тобой, можно ли их увидеть?"; "Ты сейчас где – это квартира, общежитие, дом?"; "Что у вас сегодня на завтрак (обед, ужин)?; "А где ты заряжаешь телефон, у тебя есть розетка рядом?"; "Ты можешь выйти на улицу, какой вид из окна?"; "Ты сегодня отдыхал, когда у тебя выходной?"; "Ты зарплату уже получил?"; "Где ты хранишь документы?";
- обратите внимание на фон и окружение, где находится человек (комната, склад, общежитие), наличие посторонних людей рядом, контролирующих разговор, звучащие подсказки, тон голоса, выражение лица (выглядит испуганным, избегает смотреть в камеру);
- если человек отказывается показывать окружение, боится говорить, говорит коротко или монотонно, взгляд напряжённый – возможно, его контролируют, также следует сообщить об этом в полицию.
