Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры предупреждает об активизации преступников в сфере трудоустройства, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

freepik.com

Злоумышленники публикуют объявления о трудоустройстве на популярных платформах и в социальных сетях, предлагая высокие зарплаты при минимальных требованиях.

"После отклика соискателям направляют ссылки на поддельные сайты, анкеты для сбора персональных данных или предлагают установить "мобильное приложение для работы", содержащее вредоносное программное обеспечение, открывающее преступникам доступ к банковским данным, мессенджерам и контролю над устройством", – сообщили в надзорном органе.

Другой вид опасных вакансий – ложные предложения о работе за границей, преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Мьянма и других.

"Под видом трудоустройства в сфере IT, модельного, отельного бизнеса или в call-центрах граждан вербуют для вывоза за границу, где они могут оказаться в трудовом и сексуальном рабстве, подвергаться эксплуатации и насилию. В отдельных случаях пострадавших используют в схемах принудительного обмана других граждан или трансплантации органов", – предупредили в надзорном органе.

Чтобы не стать жертвой преступников, необходимо:

проверять легальность работодателя и адрес сайта перед отправкой документов или скачиванием приложений;

не переводить средства за оформление на работу, обучение или визу;

устанавливать приложения только из официальных магазинов Google Play, AppStore;

не предоставлять копии и данные документов, удостоверяющих личность, банковские карты до заключения официального договора;

убедиться в легальности посредника или агентства, оказывающего услуги по подбору персонала – запросить регистрационные данные агентства, договор с иностранным работодателем;

при малейших сомнениях обращаться в полицию.

